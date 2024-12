Giorgio Chiellini, nella propria biografia denominata “Io, Giorgio”, ha raccontato un aneddoto interessante legato al momento in cui, durante una gara al Tardini contro il Parma nel 2019, si ruppe il legamento crociato.

Il conforto dei colleghi

Quell'episodio avrebbe potuto minare seriamente il finale di carriera di un campione giunto all'età di 35 anni. Di fronte al grande momento di sconforto, Chiellini ha raccontato di aver ricevuto decine di messaggi di incoraggiamento da colleghi, che lo hanno aiutato ad affrontare la convalescenza a testa alta.

L'ex capitano della Juventus ha infatti sottolineato come alcuni giocatori, tra cui Pepe Reina, gli abbiano inviato un messaggio di supporto. Il difensore ha dichiarato inoltre di aver ricevuto una chiamata dall'allora giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Il messaggio che non si aspettava

Chiellini ha però raccontato come un messaggio in particolare lo avesse stupito più di tutti: quello ricevuto dal dirigente nerazzurro Javier Zanetti, storica bandiera dell'Inter.

L'ex Livorno si è infatti dichiarato sbalordito dal supporto del tractor, che avrebbe potuto far mandare un telegramma da Oriali ed invece ha richiesto espressamente il numero di Chiellini per scrivergli in privato.

È stato davvero carino, Zanetti. E inaspettato. Con l'Inter ci siamo sempre scannati ed è normale che sia così, anche se in certi momenti le rivalità scompaiono mentre la stima resta.

