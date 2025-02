Alla fine di questa giornata di Serie A che ci ha regalato tante sorprese, il Napoli si ritrova momentaneamente a +4 dall'Inter, che dovrà giocare questa sera contro la Fiorentina a San Siro.

Dopo il 3-0 rifilato al Franchi, ci sarà voglia di rivalsa da parte degli uomini di Inzaghi per restituire il colpo ai viola e per tentare l'avvicinamento al Napoli, che nella giornata di ieri ha pareggiato in casa contro l'Udinese per 1-1.

Le parole di Zazzaroni sul Napoli

Riguardo il posticipo di domenica sera ha parlato il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Di seguito le sue parole:

Il Napoli ha fatto una prestazione ordinata, Conte non ha ottenuto nulla dalle seconde scelte: questo ci riporta alle parole dello stesso Conte. Ovvero che questa Napoli primo in classifica è un miracolo: ha 55 punti che rispetto alla passata annata era impensabile, sono davvero tanti punti.

La prestazione dei singoli del Napoli

Ha pareggiato con l'Udinese ma questo Napoli vale questi 55 punti in classifica: inizio difficile in campionato, poi c'è stato un momento di bel gioco e adesso si attraversa una fase di flessione. Anche Anguissa stasera è apparso appannato dopo grandi prestazioni. In generale stasera a parte McTominay non ho visto un azzurro che ha fatto una prestazione superiore agli altri

Scott McTominay (ph. Image Sport)

