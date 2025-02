Polemiche in Inter-Fiorentina, Varriale: "Errore gravissimo, decisione scandalosa..."

Inter-Fiorentina vede il primo terminare tra mille polemiche per un episodio ai limiti del clamoroso. Bastoni colpisce una palla uscita dal campo di oltre 20 centimetri e conquista un calcio d'angolo con cui la squadra nerazzurra ottiene il gol del vantaggio. Il VAR non può intervenire in questi casi, ma il risultato non cambia, l'Inter segna da un calcio d'angolo che non esiste.

Il noto giornalista Enrico Varriale ha commentato l'accaduto con toni molto accesi attraverso un post social sul suo profilo X.

Inter-Fiorentina, la polemica di Varriale

Nei primi 30' l'Inter ha strameritato il vantaggio, ma che lo trovi grazie a un corner concesso dopo che il pallone crossato sia uscito di più di 20 centimetri è scandaloso. Il Var non può intervenire, e già questo è ridicolo ,ma La Penna e l' assistente compiono un errore gravissimo.

Varriale sul rigore della Fiorentina

Il rigore per la Fiorentina è un classico del calcio in epoca Var. Braccio molto largo e questo spesso fa la differenza. Rigori che a me non piacciono ma se ne danno anche di meno netti in questa casistica. La vera decisione scandalosa è questa. Poi finisca come finisca.