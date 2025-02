La sfida tra Juve e Como ha suscitato innumerevoli polemiche per un episodio particolare avvenuto in area di rigore dei bianconeri: il difensore Gatti tocca con il braccio un pallone, l'arbitro non lo vede e non viene richiamato dal VAR. Durante l'ultlima puntata di Pressing in studio c'è stato un acceso dibattito tra Sabatini, Trevisani e Ordine.

Fallo in area di Gatti: era rigore? La risposta di Sabatini

Ecco le parole di Sabatini sul fallo di Gatti:

Per me non è rigore, sarebbe un rigorino. Una cosa significativa è che Gatti guarda il pallone, la mano non è casuale, è volontaria perchè guarda il pallone. Prima di toccare il braccio dell'altro tocca il pallone. Per me non è rigore, ma di questo bisogna tenerne conto.

Gatti Juventus

Dibattito tra Trevisani e Ordine sul fallo di Gatti

Trevisani: Tocca prima il braccio, non la palla. Sul discorso del VAR, è nato per intervenire in caso di errore chiaro, per questo si creano pareri contrastanti. In sala VAR sono tutti in disaccordo, perciò non me ne frega niente, resta la decisione di campo.

Infine interviene anche Ordine: L'arbitro non l'aveva visto, anche se in sala c'erano opinioni diverse deve decidere il direttore di gara, quindi dovevano chiamarlo per controllare la situazione.