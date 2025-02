Lo stadio Maradona si appresta ad ospitare la sfida fra Napoli ed Udinese, 24esimo turno del campionato. Gli azzurri ancora primi a +3 sull'Inter possono addirittura provare a fuggire vincendo dinanzi al proprio pubblico. Per la squadra di Conte un cammino quasi perfetto nelle ultime cinque partite, 4 vittorie e un pareggio arrivato nei minuti finali della sfida con la Roma. I friulani arrivano alla sfida di Fuorigrotta decimi in classifica con un bottino di 29 punti ma con un andamento altalenante nelle ultime 5, 2 sconfitte, altrettanti pareggi e una sola vittoria.

La probabile formazione del Napoli

I partenopei conteranno su Meret per la protezione dell'area piccola, con Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus ancora favorito e preferito a Buongiorno e Spinazzola a completamento di un reparto arretrato a 4. A centrocampo i volti noti Anguissa, Lobotka e McTominay alle spalle del tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Neres.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres; Allenatore: Antonio Conte

Stanislav Lobotka e Nikola Moro (ph. Image Sport)

La probabile formazione dell'Udinese

Per i bianconeri in porta ci sarà Sava, con Kristensen, Bijol e Solet in una difesa a tre. A centrocampo Kamara, Lovric, Karlstrom, Payero ed Ehizibue opereranno alle spalle del duo offensivo Thauvin-Lucca.

Udinese (3-5-3) Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Kamara, Lovric, Karlstrom, Payero, Ehizibue; Thauvin, Lucca; Allenatore: Kosta Runjaic

Lucca Udinese

