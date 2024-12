Fiorentina-Empoli, D'Aversa: "Risultato storico per il club. Fiero dei miei ragazzi"

E' un Roberto D'aversa euforico, e non potrebbe essere altrimenti dopo la grande vittoria conquistata al Franchi contro la Fiorentina con conseguente accesso ai quarti di Coppa Italia. Un risultato storico per il club, come ammesso dallo stesso tecnico. Questa la sua analisi:

Seghetti è un ragazzo giovane ma forte. Deve continuare a crescere e perché no, commettere degli errori. Pur essendo giovane ha già dimostrato grandi qualità. Così come Esposito, che ha già fatto meglio della passata stagione. In campo è determinato ma rientra da infortunio pertanto deve stare attento e non farsi prendere dalla foga. Seghetti ed Esposito ma non solo loro. Fa parte della politica credere in giovani di prospettiva. In panchina ne avevo altri sei".