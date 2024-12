Il campionato si ferma per far spazio alla Coppa Italia. La Lazio ospita il Napoli nella gara del 5 dicembre che si terrà all'Olimpico alle 21, con parecchie novità da entrambe le parti. Baroni e Conte puntano su questa competizione, e vogliono regalare una partita accesa, come detto dal tecnico biancoceleste in conferenza stampa. Entrambe le squadre entreranno però in campo con le seconde linee. Nel caso degli aquilotti i sostituti rispetto all'11 titolare sono 6, mentre i partenopei cambiano completamente volto, andando in campo con 11 giocatori diversi da quelli proposti in campionato.

La formazione della Lazio

Fra i pali ci sarà Mandas, mentre davanti a lui il reparto difensivo è a 4, con i due centrali Gigot e Romagnoli, accompagnati dai terzini Marusic e Lazzari. Compongono il centrocampo a due Guendozi e Rovella, davanti ai quali ci sono Tchaouna, Pedro e Zaccagni, a loro volta alle spalle di Noslin, riferimento offensivo, che completa il 4-2-3-1 con cui Baroni cercherà di imbrigliare gli avversari.

Mattia Zaccagni (ph. Image Sport)

La formazione del Napoli

In porta ci va Caprile, davanti al quale si schierano Rafa Marin, Juan Jesus, Zerbin e Spinazzola. Folorunsho e Gilmour alle spalle di Ngonge, Raspadori e Neres. Terminale offensivo Simeone. Anche per il Napoli il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1, ma potrebbe passare ad un 4-3-3 in base al posizionamento di Raspadori.

Raspadori Napoli

Leggi anche: Napoli, Lazio come il Milan? “Doppia” con una big porta male