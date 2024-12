La Juventus pareggia ancora, un'altra prestazione poco convincente terminata con un confronto con i tifosi e una contestazione. Il noto giornalista Sabatini ha commentato la partita sul suo canale YouTube.

Sabatini sulle colpe di Thiago Motta

Tutti dicono poi 'eh ma c'erano gli assenti, gli infortuni non può fare le rotazioni Thiago Motta.' No qui l'unico assente era Thiago Motta. La Juve non ha un problema solo di risultati. Il problema dei risultati è più evidente: quarto pareggio consecutivo, nove punti di distacco dall'Atalanta, sesto posto inchiodato. Inoltre, si deve guardare alle spalle, con Bologna e Milan che hanno anche una partita da recuperare.

La Juventus non ha un problema solo di gioco, ma anche di allenatore e di come è stata costruita la squadra dal direttore sportivo. Ha giocato una partita lenta, annoiata e presuntuosa. Una squadra non può permettersi di essere presuntuosa, nessuna squadra, dal Real Madrid al Venezia, può permettersi questa attitudine.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

La Juve non sa cosa fare, con Allegri invece…

La Juventus ha messo in campo una presunzione evidente, giocando a un ritmo troppo basso. Quando hanno il pallone, non sanno cosa fare: questa è la verità. Questa Juventus gioca nettamente peggio dell'anno scorso. Il gioco che si doveva vedere era apparso solo nelle prime due partite di campionato e nelle prime due di Champions. Ora, non c’è neanche una minima parvenza di gioco. Tutto è lento, tutto è ripetitivo, soprattutto a centrocampo, dove i giocatori sembrano avere tutti lo stesso passo.

Non è da Juventus una partita del genere, un risultato del genere e una scena del genere. La scena finale, in cui i giocatori vanno a parlare con i tifosi dopo la partita, è qualcosa di mai visto alla Juventus, specialmente in casa. È qualcosa che non rappresenta lo spirito Juve. L'intero mercato è stato costruito raccontando ai tifosi la bugia delle "macerie" su cui ricostruire. Non c’erano macerie: c’era un buon punto di partenza su cui costruire. Invece, hanno distrutto tutto, sbagliando ogni scelta