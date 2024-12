In seguito alla cocente e dolorosa sconfitta in casa al Bentegodi inflitta dall'Empoli per 1-4 questo pomeriggio, adesso sono ore di riflessione in casa Hellas Verona riguardo la posizione dell'attuale allenatore Paolo Zanetti.

Il suo impiego sembra essere più in bilico che mai, anche perché dopo questo turno di Serie A la squadra veronese occupa il quartultimo posto, con la difesa peggiore del campionato con ben 37 gol subiti.

Zanetti

Hellas Verona, numeri di Zanetti da incubo

Oltre all'impietoso dato sulla retroguardia degli scaligeri, salta all'occhio il fatto che i gialloblù abbiano perso 7 delle loro ultime 8 partite, con l'unica vittoria che è arrivata fra le mura amiche contro la Roma per 3-2.

E' intervenuto sulla questione il DS dell'Hellas Verona Sean Sogliano ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

Difficile da digerire una sconfitta come questa, avevamo aspettative di fare una partita completamente diversa. Anche oggi la squadra è uscita dalla partita nel primo tempo, poi anche i gol sono un po' strani: non si può dare colpa all'allenatore sul primo gol, ma la squadra non può uscire dal campo e non reagire nel modo giusto. Il nostro obiettivo è lottare con le nostre armi, non accetto che la squadra lotti meno delle altre

I possibili sostituti di Paolo Zanetti

Di conseguenza, dopo la disfatta di questo pomeriggio, sono stati tanti i nomi di un possibile sostituto collegati alla squadra veneta. Anche a riguardo è intervenuto il direttore sportivo, di seguito le sue parole:

Con Bocchetti ho già lavorato ed io sarei stato il primo a volerlo tenere, poi dopo abbiamo preso Baroni per ripartire in modo diverso, ma Bocchetti o meno prima c'è la decisione su Zanetti, lui è una persona intelligente e sa che c'è qualcosa che non va

