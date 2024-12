Piove sul bagnato in casa Milan, che dopo la sconfitta quasi all'ultimo minuto contro l'Atalanta di Gasperini per 2-1 e al momento solitaria al primo posto in classifica, ha visto svanire probabilmente in maniera definitiva le speranze scudetto e allo stesso le possibilità di un posto fra le prime quattro.

L'aspirazione della squadra rossonera e del suo allenatore Paulo Fonseca è sempre stata quella di ambire al tricolore, come più volte affermato davanti ai microfoni. Nel post partita di Bergamo però, il portoghese sembra essersi lasciato andare a ben altre dichiarazioni più colorite.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Atalanta-Milan, cosa è successo con Fonseca nel post partita?

Posteriormente al match del Gewiss Stadium, ed una volta arrivato ai microfoni di Dazn per i consueti scambi di opinione dopo la partita, Paulo Fonseca non avrebbe digerito la sconfitta dei suoi ragazzi, addossando buona parte di colpe alla gestione della gara dell'arbitro.

Fonseca avrebbe difatti accusato l'arbitro del match La Penna di aver pilotato l'incontro. Si tratterebbe comunque di una opinione abbastanza isolata, tant'è che il designatore arbitrale vorrebbe subito far arbitrare altri big match al direttore di gara, vista la buona direzione durante la partita di sabato.

Milan, ecco cosa rischia Fonseca

Pertanto, la procura federale ha deciso di aprire un fascicolo nei confronti dell'ex allenatore della Roma, a causa delle sue parole rivolte a La Penna.

In questi casi, si potrebbe rischiare anche una squalifica di qualche giornata, ma con ogni probabilità il tecnico verrà deferito e riuscirà a cavarsela con una semplice multa.

