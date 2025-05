Il Napoli ha pareggiato la sfida interna con il Genoa utilizzando così il jolly pareggio. Per alzare lo scudetto ora sono necessarie 2 vittorie, contro Parma e Cagliari, due sfide sicuramente complesse ma che dovrebbero essere assolutamente alla portata degli azzurri, che hanno adesso solo un punto di vantaggio sull'Inter, che dovrà invece giocare contro Lazio e Como. La corsa al tricolore è più intrigante che mai.

Napoli, primi sguardi al mercato

Per assicurare la permanenza di Antonio Conte Aurelio De Laurentiis vuole mettere mano al taschino e completare la rosa con degli innesti nel mercato estivo. I partenopei stanno già osservando parecchi calciatori, fra cui i nomi più caldi sono sicuramente quelli di De Bruyne e Jonathan David, entrambi parametri 0.

L'anno prossimo i campani saranno impegnati su tre fronti, fra campionato, Coppa Italia e Champions League e per questo l'intenzione della società, di comune accordo col mister, è quella di rinforzare ulteriormente la rosa con importanti investimenti. Manna è già a lavoro e la sensazione è che si potrebbe avere un colpo già durante giugno.

De Laurentiis

Napoli, passi avanti per David?

Secondo quanto riportato dall'odierna edizione online di Repubblica ci sarebbero dei passi in avanti nella trattativa per David, obiettivo di mercato anche dell'Inter, rispetto a cui però i partenopei sembrerebbero adesso in vantaggio, con la speranza di ricevere una risposta positiva già nelle prossime ore.

Jonathan David (ph. Image Sport)

