Mondiale per club 2025: biglietti in vendita. Ecco prezzi e modalità d'acquisto

Pochi giorni l'ufficialità di calendario e gironi delle 32 squadre partecipanti al nuovo Mondiale per Club, la Fifa comunica che a partire da giovedì 19 dicembre e fino al 21 gennaio 2025 ci sarà la vendita liberi dei biglietti della manifestazione in programma dal 15 giugno negli Stati Uniti. Come riferito dal Bayern Monaco attraverso le pagine ufficiali, i tesserati potranno accedere all'acquisto grazie al portale della Fifa, il cui accesso è possibile mediante un codice di accesso che verrà fornito dalla società.

Modalità di acquisto dei biglietti

Il codice di accesso consentirà ad ogni singolo tifoso di acquistare massimo 6 biglietti per ogni gara della propria squadra entro la fase di vendita indicata dalla Fifa, ovvero 10 gennaio. Successivamente le vendite con codice non saranno più consentite e si proseguirà con la procedura “Fan of”, aperta fino al 21 gennaio.

Si potranno già acquistare i biglietti per fase a gironi ed eliminazione diretta: ottavi, quarti, semifinale e finale, in programma il 13 luglio al MetLife Stadium del New Jersey a patto che la squadra selezionata in fase di acquisto si qualifichi per il turno scelto.

Se la tua squadra del cuore non dovesse raggiungere la finale ma hai già acquistato il biglietto, quest'ultimo ti verrà rimborsato. Non sarà possibile usufruirne nel caso in cui la squadra selezionata non dovesse esserci.

Prezzi dei biglietti

Questi i prezzi stabiliti dalla Fifa per ogni fase del torneo, a partire dal più basso a quello più alto, come indicato dal Bayern Monaco. Molto probabilmente, i prezzi e le modalità di acquisto, saranno uguali per tutte le società partecipanti.

Bayern Monaco-Auckland 43 euro - 102 euro

Bayern Monaco-Boca Jrs 72 euro - 153 euro

Bayern Monaco-Benfica 43 euro - 102 euro

Ottavi di finale 72 euro - 204 euro

Quarti di finale 266 euro - 474 euro

Semifinale 500 euro - 950 euro

Finale 850 euro - 2.126 euro

