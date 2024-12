Juventus, Thiago Motta sorride: Vlahovic si allena in gruppo. Col Bologna...

Sebbene la vittoria manchi ormai da un mese, Thiago Motta continua a guardare con fiducia il cammino dei suoi, alla faccia delle critiche ricevute nelle ultime settimane. I tre pareggi consecutivi non hanno affatto minato le certezze del tecnico, il cui obiettivo resta quello di riportare la Juventus al vertice del calcio italiano. Vertice che ad oggi vede il Napoli capolista distante sei punti, ecco perché non saranno più ammessi passi falsi - a cominciare dalla sfida di sabato contro il Bologna.

Vlahovic torna in gruppo

In vista della sfida contro il suo recente passato, Thiago Motta potrà contare su alcuni uomini fondamentali del suo scacchiere. A partire da Dusan Vlahovic, il quale ha svolto regolarmente in gruppo l'allenamento di oggi e già di per sé è una bella notizia. Il serbo, con ogni probabilità, non verrà schierato dal 1' ma non è escluso un suo impiego a partita in corso.

Vlahovic Juventus

Juventus, l'infermeria si svuota

Con i compagni anche Vaslijie Adzic e Nicolò Savona. Ancora ai box Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Weston McKennie, le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Buone notizie anche per Milik - il suo rientro è infatti previsto per fine dicembre.

