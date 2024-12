Fa un certo senso immaginarlo ora, ma Nicolò Fagioli potrebbe essere lontano dalla sua permanenza nella Juventus di Thiago Motta come mai lo era stato nel corso degli ultimi anni. Nemmeno quando era stato squalificato di fatto per una stagione intera per lo scandalo scommesse vi era stata quella sensazione di impazienza nei suoi confronti all'interno del ambiente bianconero.



La fiducia nei confronti del centrocampista classe 2000 era sempre stata tanta anche dinnanzi ad un anno di stop per le sue colpe, ma di questi tempi il minutaggio con Thiago Motta non è mai stato tantissimo, tanto da toccare soltanto i 45 minuti di media senza mai avere garanzia di ritagliarsi il posto da titolare.



Di conseguenza, non è da escludere del tutto che l'avventura di Nicolò Fagioli alla Juventus possa interrompersi anzitempo, con la dirigenza bianconera apparentemente disposta a sacrificarlo in caso di necessità.

Fagioli Juventus

Con Thiago Motta non c'è verso, le chance non sono molte. E pure le prestazioni lasciano spesso a desiderare…

Uno degli aspetti cruciali relativi al periodo tutt'altro che idilliaco di Nicolò Fagioli riguarda come detto il minutaggio, sempre più ridotto a causa della cerniera Thuram-Locatelli che sta garantendo una solidità straordinaria in mezzo al campo al quale Thiago Motta sembrerebbe non essere disposto a rinunciare.



Tale sodalizio in linea mediana è di fondamentale importanza per gli equilibri tattici del nuovo allenatore della Juventus, che nei suoi primi tre mesi in bianconero ha potuto trovare la ricetta perfetta per trovare la quadra definitiva tra le due fasi.



In questo contesto Nicolò Fagioli risulta essere un pesce fuor d'acqua, in quanto è una mezz'ala che fatica a trovare spazio nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Inoltre, le prestazioni offerte sul campo non vengono in soccorso per la sua causa, essendo state per larga parte opache.



La splendida prova contro il Lipsia - con tanto di assist - non basta per riqualificare di colpo una stagione molto negativa per il classe 2001, che sembra essere sempre di più ai margini dei progetto tecnico di Thiago Motta e con le sue chance che si ritrovano a ridursi sempre di più nell'ultimo periodo.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

E se la Juventus fosse intenzionata per davvero a venderlo?

Secondo quanto è stato ricostruito nelle ultime ore dagli studi di Sky Sport, la Juventus sembrerebbe non escludere l'idea di poter cedere proprio Nicolò Fagioli in quello che ad oggi è un periodo di fortissima emergenza infortuni e di estrema necessità di rinforzi tra difesa e attacco.



Già dal mercato invernale la Juventus appare intenzionata a rimediare a quella che è la pesantissima assenza di Gleison Bremer a seguito della rottura del legamento crociato anteriore rimediato contro il Lipsia, così com'è cruciale capire il da farsi per quanto concerne la ricerca disperata di quel tanto agognato vice-Vlahovic.



Alla luce di questi bisogni in sede di mercato in entrata, la dirigenza della Juventus ha la necessità impellente di riuscire a monetizzare in uscita, anche a costo di guardare all'interno di quella lista di giocatori che sono cresciuti all'interno del proprio settore giovanile.



Non deve dunque sorprendere il fatto che la cessione di Nicolò Fagioli sia tutt'altro che improbabile, sia per un fatto legato alle caratteristiche che lo rendono “piazzabile" in sede di calciomercato, sia per la sua assenza progressiva tra i piani di Thiago Motta per questa stagione e, probabilmente, per quelle che verranno.



È difficile immaginare che questo scenario possa essere del tutto certo, dato che la Juventus da qui a gennaio potrebbe avere ben altri piani durante il calciomercato invernale, ma del resto la situazione del classe 2001 negli ultimi tre mesi sembra suggerire un futuro lontano da Torino per quello stesso giocatore che fino alla passata estate sembrava avere la fiducia dell'ambiente.

Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)