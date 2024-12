La Juventus di Thiago Motta torna alla vittoria, battendo per 1-2 il Monza di Nesta e salendo a quota 31 punti. Le reti sono state di McKennie e di un ritrovato Nico Gonzalez, al secondo gol consecutivo dopo quello contro il Cagliari in Coppa Italia. Andiamo a vedere le pagelle del match: bene McKennie e Koopmeiners, Kalulu stavolta delude. Vlahovic troppo solo.

Le pagelle del Monza

Turati:6.5. Esente da colpe in entrambi i gol. Risponde presente quando chiamato in causa.

Pereira:6. Buona prova la sua. Ordinato in fase difensiva, si spinge spesso in avanti. Dal 71' Ciurria:6. Ha poco tempo per mettersi in mostra, non si segnalano acuti

Mari:6. Tiene a bada Vlahovic, lasciato troppo solo.

Carboni:5.5. Serve un grande assist per Birindelli, ma ha colpe in entrambi i gol. Non ostacola Locatelli in area e lascia spazio a McKennie per girarla in porta.

D'Ambrosio: 5.5. Soffre un po' gli attaccanti avversari, tanta il tiro da fuori ma senza successo. Dal 83' Izzo: sv.

Birindelli:7. Grande prova da parte sua e non solo per il gol. Freccia. Dal 86' Sensi: sv

Kyriakopoulos: 5.5. Meno bene dell'ultime entusiasmanti uscite, non sufficiente.

Bondo:6. Solita prova ordinata la sua. Non soffre troppo la fisicità del centrocampo bianconero.

Bianco:6.5. Talento interessantissimo, prova molto buona da parte sua. Ci prova da fuori ma Di Gregorio gli nega la gioia del gol.

Caprari:6.Benissimo nel primo tempo, dove sfiora anche il gol. Cala con il passare dei minuti. Dal 85' Maric: sv.

Mota: 6. Movimento continuo. Crea spesso apprensione, ma poteva far meglio sottoporta, specialmente nel primo tempo.

Mota Monza

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio: 6. Esente da colpe in occasione del gol di Birindelli. Attento quando chiamato in causa.

Savona: 6. Prova senza acuti la sua, ma nel complesso sufficiente.

Gatti: 6. Soffre molto nel primo tempo la rapidità dei due attaccanti, meglio nel secondo tempo.

Kalulu: 5.5. Stavolta non bene, si perde ingenuamente Birindelli sul secondo palo.

Mckennie: 7. E' l'uomo ovunque della Juventus, rende anche da terzino. Segna un gol da attaccante. Dal 90' Fagioli: sv.

Locatelli:6.5. Sempre più leader del centrocampo bianconero. Mette ordine e detta i tempi della manovra. Mette giù benissimo il pallone in occasione del 2-0.

Koopmeiners: 7. Dopo la punizione magistrale contro il Cagliari in Coppa Italia, arrivano conferme per il centrocampista olandese che serve un assist per McKennie e si immola con due interventi monumentali su Mota. Esce all'intervallo. Dal 46'Thuram: 6. Ordinato anche se si fa vedere poco.

Nico Gonzalez: 7. Altro gol per lui dopo quello in Coppa Italia, stavolta da rapace d'area. Risorsa. Dal 64' Cambiaso: 6. Non ha occasioni per mettersi in mostra. Ordinato in entrambe le fasi.

Yildiz:6. Primo tempo parecchio in ombra nel secondo scalda subito i guanti a Turati e cresce con il passare dei minuti.

Conceição:6.5. Solito funambolo, semina il panico in corsia. Dal 85'Adzic: sv.

Vlahovic: 5.5. Lotta e prova a far salire la squadra ma sbaglia alcune scelte. Troppo isolato nel secondo tempo. Dal 85' Mbangula: sv.

Jhon Lucumì e Dusan Vlahovic (ph. Image Sport)

