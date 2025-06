Il Napoli continua a prendersi la scena del calciomercato. Ai primi due acquisti Marianucci e De Bruyne, se ne devono aggiungere circa 5 ancora, e fra i più probabili ci sono Musah dal Milan, il cui affare sarebbe ai dettagli, e quello di Baukema dal Bologna (qui c'è accordo col giocatore ma bisogna trattare col club). Inoltre ci sono anche dei forti tentativi per il norvegese Nusa, attualmente del Lipsia.

Conte guida le mosse del Napoli

La società sta quindi seguendo le indicazioni di Conte per garantirsi una prossima stagione a livelli alti sia in Italia che in Europa. Il mister ha già messo il veto all'operazione in stato avanzato che avrebbe potuto portare Jonathan David in azzurro. Il centravanti canadese sarebbe stato un parametro zero, e su di lui ci sono anche altre squadre europee, ma fino a prima dello stop del tecnico partenopeo, che non lo riteneva il profilo adatto, il Napoli lo aveva in pugno.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

Quali sono i 2 nomi caldi?

Per l'attacco i nomi che piacciono particolarmente all'allenatore salentino sarebbero Nunez e Chiesa, entrambi del Liverpool. Il centravanti uruguaiano ha rifiutato un'offerta dall'Al Hilal per la volontà di continuare il suo percorso in Europa e ha anche espresso piacere nella possibile destinazione all'ombra del Vesuvio. Per quanto riguarda Chiesa invece c'è da dire che le sue qualità sono fortemente apprezzate da Conte, che lo considera l'esterno italiano più forte in circolazione. Ci sono contatti frequenti fra la società italiana e quella inglese, come riportato da Repubblica.

