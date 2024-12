La Juventus di Thiago Motta è impegnata nel posticipo di Serie A in trasferta contro il Monza. I bianconeri conducono per 1-2, grazie alle reti di McKennie e del rientrante Nico Gonzalez. Di Birindelli il momentaneo gol del pareggio. Non solo buone notizie per la Juventus però. Infatti Teun Koopmeiners è stato costretto ad uscire all'intervallo.

Koopmeiners ko, le condizioni e le parole di Motta

L'olandese ex Atalanta, dopo lo splendido assist per McKennie è rimasto negli spogliatoi all'intervallo. Al suo posto è entrato Khephren Thuram. Dietro alla scelta del tecnico ci sarebbe un fastidio muscolare. Infatti ai microfoni di Dazn ha parlato anche lo stesso Thiago Motta circa quanto accaduto. Di seguito le sue parole raccolte da Sos Fanta.

Cambio? Ha sentito un po’ l’adduttore (fastidio), non abbiamo voluto rischiare

Koopmeiners Juventus

Dopo una buona prova contro il Cagliari in Coppa Italia il tecnico lo aveva riproposto anche a Monza in una mediana a due ed erano arrivate diverse conferme. Oltre all'assist Teun aveva sventato anche un gol con un doppio intervento miracoloso su Mota. Seguiranno nelle prossime ore o giorni gli aggiornamenti circa le sue condizioni.

Obiettivo vincere

Anche senza Teun Koopmeiners l'obiettivo della Juventus è chiaro: vincere per rimanere attaccati alle prime posizioni, dopo gli ultimi altalenanti risultati. Con questa momentanea vittoria i bianconeri salirebbero a quota 31 punti.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

LEGGI ANCHE: Mancini rivela: "Non rifarei la scelta di lasciare l'Italia"