Il Napoli è vicinissimo a chiudere la prima operazione in entrata del mercato invernale. Dopo la vittoria sul campo del Genoa, che ha consentito agli azzurri di riprendersi per una giornata la vetta della classifica in attesa dell'Atalanta, si torna a parlare di mercato. La finestra invernale è ormai alle porte e la prima mossa della società guidata da De Laurentiis sembra essere quasi chiusa.

Stiamo parlando di Hasa, che arriverà dal Lecce. Il giocatore italo-albanese classe 2004 è di proprietà della Juventus, che si è garantita il 30% della futura rivendita nel momento in cui lo ha ceduto ai salentini. Inoltre Manna lo conosceva proprio dai tempi della sua esperienza in bianconero.

Hasa-Napoli, i dettagli dell'affare

Il Napoli ha offerto 500mila euro, di cui 150mila saranno destinati alle casse della Juventus. Per Hasa quest'anno una sola apparizione in Coppa Italia. Il suo valore di mercato attualmente è di 1 milione di euro. Il giocatore sarà quindi il primo rinforzo dei partenopei, che sono in lotta con Atalanta e Inter.

De Ketelaere Atalanta

Da una parte la squadra di Gasperini sembra aver trovato una solidità mai avuta prima, insieme ad una grande consapevolezza, mentre dall'altra parte c'è l'Inter di Inzaghi campione in carica, che non vuole perdere terreno e aspira a trattenere il tricolore a Milano sponda nerazzurra per un altro anno. Il Napoli dovrà quindi essere bravo a colmare le ultime lacune per essere ancora più competitivo.

Inter

La strategia studiata per Hasa

L'intento della società sarebbe quello di trovare una squadra in cui Hasa possa trovare minutaggio ed esperienza per poi aggregarlo al gruppo di Conte a fine stagione. Si guarda quindi sia a club di Serie A che di Serie B, dove un'opzione plausibile sarebbe quella del Bari, in cui il giocatore resterebbe virtualmente a casa, dato il fatto che i biancorossi sono proprietà di De Laurentiis.

Luis Hasa (ph. Image Sport)

