La Juventus, impegnata questa sera nel match dell'U-Power Stadium contro il Monza, è chiamata a riscattare le deludenti prestazioni delle ultime gare di campionato. Per affrontare i brianzoli, penultimi in classifica, serve un netto cambio di atteggiamento. I bianconeri hanno infatti dimostrato di fare fatica a scardinare le difese avversarie, in particolar modo quando si sono trovati a fronteggiare compagini abituate a tenere la linea arretrata a ridosso della propria area.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Le mosse di Thiago Motta

Complici le numerose assenze, come quella di Danilo che ha accusato un fastidio alla caviglia, Thiago Motta sta studiando una formazione inedita. Nonostante la convocazione, Cambiaso dovrebbe infatti partire dalla panchina, lasciando spazio a Savona e McKennie ad agire come terzini.

Il vero cambiamento potrebbe verificarsi però dal centrocampo, con Koopmeiners che è favorito per affiancare Locatelli in mediana. La prestazione dell'olandese contro il Cagliari ha confermato come l'ex Atalanta, agendo in posizione più arretrata, abbia più libertà di manovra e sia più in grado di incidere nel gioco.

Questa mossa obbligherebbe l'allenatore della Juventus ad impiegare tutti i principali interpreti offensivi contemporaneamente, con Nico Gonzalez che potrebbe agire alle spalle di Vlahovic e intercambiarsi nella posizione con Yildiz. A destra confermatissimo Conceição, uno degli uomini più in forma del momento.

Nico Gonzalez (ph. Image Sport)

La rivoluzione tattica

Questo assetto porterebbe la Juventus ad utilizzare tutto il proprio potenziale offensivo dal primo minuto, una soluzione che potrebbe garantire ai bianconeri la vivacità e l'imprevedibilità che sono mancate nelle ultime uscite di campionato.

Le alternative più conservative non mancano a Thiago Motta, che potrebbe anche optare per una soluzione meno spregiudicata scegliendo uno tra Fagioli e Thuram ad operare in mezzo al campo al posto di uno tra Nico Gonzalez e Conceição. Questo assetto garantirebbe alla Juventus l'opportunità di avere forza fresche nella ripresa anche in attacco, dove altrimenti Mbangula rappresenterebbe l'unica alternativa.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Thiago Motta ha però più volte dimostrato di essere in grado di rischiare senza troppi indugi e, contro il Monza, sembra essere intenzionato a varare la rivoluzione offensiva. I tifosi bianconeri si augurano che questo cambio di interpreti possa regalare alla Juventus la spinta per ripartire all'inseguimento del campionato.

