La Fiorentina di Vincenzo Palladino va sicuramente annoverata tra le rivelazioni di questo campionato, insieme alla Lazio. I viola hanno fin qui totalizzato 28 punti in 13 partite che hanno portato all'ottima situazione attuale di classifica. Il tutto nonostante nelle prime quattro partite avessero totalizzato appena 3 punti.

Tra i calciatori messi in vetrina c'è sicuramente Moise Kean, arrivato in estate sotto la Cupola del Brunelleschi dalla Juve per 13 milioni di euro più 5 di eventuali bonus. Nel contratto, sottolinea Transfermarkt, è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida nel mese di luglio.

Spesso nell'occhio del ciclone negli anni passati, Kean si sta prendendo una grandissima rivincita, dimostrando che se impiegato con continuità è tra i migliori attaccanti del nostro panorama. Tant'è vero che anche al Paris Saint-Germain, giocando spesso, aveva toccato quota 13 reti in Ligue 1 (17 stagionali) e realizzato un gol prezioso al Camp Nou in Champions League.

Quest'anno però i numeri rischiano di essere ancora migliori, soprattutto se si considera che è già a quota 8 in Serie A, 13 stagionali.

Solo Haaland e David meglio di Kean: i numeri

Quota tredici Moise l'ha toccata ieri con il gol all'Empoli in Coppa Italia. Tra i giocatori dei top cinque campionati europei nati negli anni 2000, solamente Erling Haaland (17) e Jonathan David (15) hanno segnato più gol di Moise Kean, 13 per l'appunto, fra tutte le competizioni.

Kean, rimpianto Juve?

Visto lo stato attuale del reparto offensivo bianconero, composto dal solo Vlahovic (a quota 9 gol stagionali), un calciatore del calibro di Kean avrebbe certamente fatto comodo. Sia al posto del bomber serbo, viste le condizioni di Milik, ma anche insieme al numero 9 bianconero. Nelle ultime giornate, vista la mancanza di un riferimento centrale, sono stati provati McKennie e Weah in quella posizione, ma con scarsi risultati…La Fiorentina gongola e si gode il proprio beniamino.

Moise Kean (ph. Image Sport)

