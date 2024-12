In quella che è una stagione fortemente contraddistinta da continui alti e bassi, il Milan di Paulo Fonseca ha bisogno di certezze necessarie affinché la squadra possa trovare quella stabilità definitiva tra le due fasi.



Dopo due stagioni contraddistinte da una mancanza di equilibrio a centrocampo e dopo l'ultimo anno e messo marchiato col fuoco dagli infortuni di un autentico totem in mezzo al campo come Ismael Bennacer, i rossoneri stanno finalmente trovando un nuovo leader per il centrocampo, che risponde al nome di Youssouf Fofana.



Ad oggi, l'ex-Monaco sta offrendo delle performance di livello assoluto, degne del suo predecessore algerino per riuscire a ridare quegli equilibri tattici che al Milan mancavano da decisamente troppo tempo.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Fofana sta riuscendo a sostituire alla grande il sempre infortunato Bennacer

Sostituire uno come Ismael Bennacer è tutt'altro che banale, non soltanto per le proprietà tecniche possedute dall'algerino (notevoli e finanche sottovalutate per certi versi), ma anche per il senso di equilibrio che è venuto meno in mezzo al campo per i rossoneri.



Con Youssouf Fofana, Paulo Fonseca ha ritrovato quel giocatore capace di rappresentare una diga quasi insuperabile in mezzo al campo, portando quell'interdizione che è stata di cruciale importanza soprattutto nei Big Match del Milan.



Una conferma di ciò ci arriva certamente dalle sfide contro l'Inter di Simone Inzaghi e contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. In particolare a stupire è stata la sua performance al Santiago Bernabeu contro i Blancos, straordinaria nel suo contributo ad una vittoria a dir poco storica per i rossoneri.

Bennacer Milan

Ormai per il Milan di Fonseca è diventato insostituibile

A parlare per la causa di Youssouf Fofana è certamente il fatto di essere partito come titolare per 17 partite su 18 giocate con la maglia del Milan, così come anche il fatto di aver giocato 79 minuti di media a partita da quando la sua esperienza rossonera è iniziata quest'estate.



Questi dati ci confermano la volontà di Paulo Fonseca di puntare su di lui in mezzo al campo, anche a costo di portarlo a giocare a ridosso dei 90 minuti nel corso di tutte le partite. Il centrocampista francese è semplicemente imprescindibile per il tecnico rossonero, che ripone su di lui una fiducia smisurata per quello che può essere il suo contributo in mezzo al campo.



La fiducia viene ripagata come meglio non si potrebbe, con Youssouf Fofana che riesce ad essere garante di performance sopra la media che contribuiscono al tentativo di stabilità come risultati e prove corali che Paulo Fonseca sta cercando sin dal rocambolesco pareggio contro il Torino.



Il Milan ha finalmente trovato il suo nuovo Bennacer, pronto a prendere le redini del centrocampo rossonero del futuro.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)