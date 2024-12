La Juventus dopo il pareggio in campionato contro il Venezia cerca il riscatto in Coppa Italia. A Torino arriva il Cagliari per la gara valida per gli ottavi di finale. I bianconeri non stanno attraversando un ottimo periodo e questa sera non sono commessi errori per evitare l' eliminazione. Thiago Motta deve fare i conti ancora con qualche problema relativo alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Assenti ancora Cambiaso e Milik mentre Douglas Luiz verrà risparmiato.

Manuel Locatelli e Nicolò Rovella durante Juventus-Lazio (ph. Image Sport)

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Ecco la probabile frazione della Juventus.In porta ci sarà Mattia Perin mentre in difesa assieme a Kalulu toccherà a Locatelli. Sulle corsie esterne agiranno Savona e Mckennie. A centrocampo spazio dal primo minuto a Thuram e Koopmeiners. In attacco confermato Vlahovic supportato da Yildiz, Conceicao e Mbangula.

Turno di riposo per Weah. Il Cagliari invece dovrebbe giocare con Scuffet in porta e in attacco la coppia Gaetano-Lapadula. A centrocampo ci saranno Deiola,Prati e Marin. La coppia centrale sarà formata da Zappa e Mina.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Locatelli, Kalulu, Mckennie; Thuram, Koopmeiners; Conceiçao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Palomino, Augello; Marin, Prati, Deiola; Felici; Gaetano, Lapadula. All. Nicola.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Dove vedere la sfida in tv

La gara tra la Juventus e il Cagliari valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia si giocherà martedì 17 dicembre alle ore 21. La sfida sarà visibile in esclusiva su Italia 1 e Mediaset Infinity. Ci saranno collegamenti dallo stadio a partire dalle 20 e 30 dove potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti.

I bianconeri partono favoriti nei confronti del Cagliari e il risultato finale potrebbe essere di tre a zero o due a uno per gli uomini di Thiago Motta. Tra i possibili marcatori ci saranno Vlahovic e uno tra Koopmeiners o Conceicao.

