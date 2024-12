Alle porte della prestigiosa sfida di mercoledì fra Juventus e Manchester City, due squadre che sicuramente non stanno attraversando il loro miglior momento di forma, entrambi gli allenatori devono fronteggiare alcuni dubbi di formazione.

Se Guardiola dovrà pensare a gestire gli infortuni fra gli altri di Rodri, Foden, Akè, Kovacic e altri importanti giocatori, anche Thiago Motta avrà la sua gatta da pelare sotto questo punto di vista.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Juventus-City, il punto sugli infortuni

Nell'ultima partita di Premier League contro il Crystal Palace terminata per 2-2, nel post partita l'allenatore spagnolo ha sottolineato come questa sia una stagione difficile anche e soprattutto per i problemi fisici dei suoi ragazzi. Le sue parole:

Questa è una stagione in cui sopravvivere, lo testimonia il risultato di oggi e anche quelli precedenti. Bisogna accettare i risultati e andare avanti, questo discorso vale anche per la partita di Torino

I rientranti dall'infortunio per Thiago Motta

paradossalmente, smentendo il trend negativo delle ultime settimane, forse la squadra che a livello numerico di atleti che arriverà meglio a questa partita è la Juventus, anche perché ci sono delle novità nei calciatori convocati.

Difatti, rientreranno tra questi Douglas Luiz e Weston Mckennie, che avevano mancato gli ultimi impegni a causa di alcune magagne fisiche. Ma questa non sembra essere l'unica nota positiva per il tecnico ex Bologna.

Douglas Luiz (ph. Image Sport)

Juve, torna Cambiaso per la Champions?

Andrea Cambiaso aveva rimediato una distrazione capsulo legamentosa alla caviglia destra, nei primissimi minuti dell'ultima sfida di campionato contro il Bologna, che l'aveva costretto ad uscire anticipatamente dal campo.

Si era destata parecchia preoccupazione fra lo staff e i tifosi, considerando anche l'importanza del numero 27 nel modulo di Motta. Per fortuna, secondo le indiscrezioni l'italiano dovrebbe rientrare nei convocati, In ogni caso, Motta sarebbe abbastanza coperto da quella parte, schierando magari Savona sulla destra e spostando Danilo sulla fascia mancina.

Cambiaso Juventus

LEGGI ANCHE: Juventus, le parole di Bonucci su Allegri: "L'ho sbattuto contro il muro, sono stato tradito"