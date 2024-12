In un episodio sulla piattaforma di YouTube rilasciato da Amazon Prime Video, in compagnia anche di Luca Toni, l'ex calciatore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato della sua esperienza in bianconero e in Nazionale, sottolineando anche episodi come il controverso rapporto ed il conseguente litigio con l'allenatore Massimiliano Allegri. Le sue parole:

Bonucci Juventus

Le differenze fra Conte e Allegri e l'episodio dello sgabello

Noi venivamo da 3 anni di Conte, e lui in quel momento era l'allenatore giusto perché era un grande gestore. Quando un giocatore non ha le idee ben chiare, diventa tutto complicato. Siamo passati da Conte che sapevi cosa fare in ogni circostanza, ad Allegri che puntava più sulla gestione. Per quanto riguarda l'episodio dello sgabello fu colpa mia perché mi ero messo a vedere la partita dalla lounge, perché non mi volevo sedere in mezzo agli altri

Ecco cosa è veramente successo con Allegri

La giornata prima di campionato contro il Palermo, succede che Marchisio rientra dopo l'infortunio al crociato, e gli dico di farsi cambiare, ma lui mi dice che vuole continuare. Io faccio segno ad Allegri di cambiare Marchisio, mimando il numero 8 con le mani. Succede però che lui cambia Sturaro per Rincon, lasciando Marchisio in campo. Io gli faccio nuovamente segno di cambiare Claudio, e la sua risposta è stata quella di zittirmi e mandarmi a quel paese, dicendomi anche: “sei un co*****e”. Lì mi si è tappata la tenda