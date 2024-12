L'ultima giornata di campionato ha regalato esiti particolarmente interessanti in ottica lotta scudetto, con le vittorie di Atalanta e Inter, la vittoria della Fiorentina, che rimane nel gruppo privilegiato di testa, e poi il risultato eclatante del Maradona, dove ieri sera la Lazio ha battuto di misura il Napoli, facendolo scivolare al secondo posto, a -2 dalla squadra di Gasperini che ha battuto il Milan sabato sera.

I biancocelesti si erano già resi protagonisti di una importante prestazione in Coppa Italia all'Olimpico proprio contro gli azzurri, eliminandoli con un etto 3-1. In coppa i partenopei erano scesi in campo con un undici completamente stravolto, e dopo il triplice fischio Conte aveva annunciato che per la gara di campionato si sarebbe affidato ai titolarissimi, lasciando presagire una gara completamente diversa da quella fatta a Roma.

Provedel Lazio

La Lazio imbriglia due volte il Napoli

In effetti la gara è stata diversa, in quanto il Napoli è apparso sicuramente più brillante, ma ciò non è comunque bastato. Questo perché Baroni ha preparato una gara possibilmente migliore di quella di coppa, che ha permesso ai suoi ragazzi di mettere lo sgambetto alla ormai ex capolista del campionato. Gli aquilotti hanno saputo gestire i vari momenti della partita in base alle necessità, passando da ritmi contenuti e fasi di ragionamento a momenti di spinta che hanno tenuto la difesa avversaria in apprensione e in azione per più minuti consecutivi.

La Lazio è apparsa sbarazzina e al contempo matura, ed è riuscita a portare a casa un risultato importantissimo, dimostrando che la vittoria dell'Olimpico non era frutto del caso, in quanto si è vinto anche contro i titolarissimi del Napoli. Il lavoro di Baroni sta probabilmente andando oltre ogni più rosea aspettativa, sia in Italia che in Europa, dove i biancocelesti sono primi con 13 punti.

Gustav Tang Isaksen e Valentin Castellanos (ph. Image Sport)

La nuova classifica dopo Napoli-Lazio

Dunque la Lazio è adesso a soli tre punti dalla vetta a pari punti con Inter e Fiorentina. Sarà interessante vedere se la squadra riuscirà a tenere questi ritmi nel corso della stagione, e se sarà in grado di avere un rendimento costante che permetterà di tenere alte le ambizioni anche quando le pressioni saranno più grandi. Sta di fatto che i biancocelesti, inizialmente visti come un'incognita per il contesto di grande cambiamento di questa estate, in corsa in tutte le competizioni e sono una piacevole sorpresa di questi primi mesi di stagione.

Leggi anche: Juventus-Manchester City, Cambiaso in campo dal 1' minuto?