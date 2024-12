Sono giornate burrascose e complicate le ultime per il Milan: i rossoneri hanno perso all'ultimo minuto una partita serrata a Bergamo contro l'Atalanta, allontanando definitivamente le speranze scudetto e scivolando al settimo posto in campionato.

Non solo però, perché nelle ultime ore ci sono stati particolari screzi all'interno della società rossonero, che hanno portato una figura fondamentale ad abbandonare il Milan.

Piove sul bagnato in casa Milan, ecco chi lascia la squadra

L'ormai ex direttore sportivo Antonio d'Ottavio ha lasciato il ruolo che ricopriva al Milan da ormai sette anni, dal lontano 2017; alla base di questa separazione sembrano esserci diversi screzi con un'altra figura della dirigenza rossonera, Zlatan Ibrahimovic. I due pare che avessero vedute completamente differenti su tutti i fronti, sia per quanto riguarda la prima squadra, che per quanto riguarda il Milan Futuro ed il settore giovanile.

Per esempio, la prima spaccatura c'è stata con la nomina del tecnico dell'under 23 Ignazio Abate, per poi proseguire con il responsabile del settore giovanile che secondo lo svedese doveva essere qualcuno proveniente dall'Ajax, mentre d'Ottavio era più incline alla conferma di Vergine.

Milan, ecco quale può essere la soluzione

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan nominerà presto i nuovo direttore sportivo. Ibrahimovic e Moncada però, saranno ancora i due punti di riferimento della società rossonera.

Probabilmente si andrà verso una soluzione interna, con due nomi che spiccano su tutti: Roberto Carrario e Dario Audasio, ed entrambi hanno a disposizione il tesserino da direttore sportivo.

