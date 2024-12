Dopo l'incredibile pareggio della Juventus di ieri sera al Via del Mare di Lecce per 1-1, la classifica dei bianconeri comincia a prendere una piega non proprio idilliaca; se è vero che la squadra di Thiago Motta dopo quasi 4 mesi di competizioni è ancora imbattuta e deve ancora fronteggiare la prima sconfitta, è anche vero che adesso le lunghezze dalla capolista Napoli diventano sei.

Come se non bastasse, piove anche sul bagnato in casa bianconera, perché un concreto obiettivo di Giuntoli per il calciomercato di gennaio, sembra essere sfumato proprio durante l'ultimo weekend di calcio internazionale.

Danilo Juventus

Juve, svanisce un obiettivo di mercato

E' ormai noto a tutti gli addetti ai lavori da qualche settimana che la Juve stia cercando con insistenza di prendere l'olandese ex Bologna Joshua Zirkzee, che nei suoi primi mesi a Manchester non ha avuto certamente il migliore degli inizi.

Complice anche sicuramente un necessario periodo di adattamento in un campionato completamente diverso dalla Premier League, il calciatore dei Red Devils aveva però totalizzato solo un gol con lo United sino allo scorso weekend.

United, lo switch di Zirkzee contro l'Everton

Score dell'Orange che però è cambiato durante l'ultima partita di campionato con l'Everton, perché l'attaccante è riuscito a siglare una doppietta condita anche da una prestazione molto convincente.

Chiaramente revitalizzato dalla cura Amorim, che nell'ultima settimana è stato nominato nuovo allenatore dei Red Devils dopo l'esonero di Ten Hag, Zirkzee sembra essersi ritagliato il suo spazio tra i titolari del Manchester. Di conseguenza, sembra sempre più utopico un suo possibile passaggio alla Juventus a gennaio, con i bianconeri che dovranno trovare un sostituto all'ex Bologna.

Joshua Zirkzee (ph. Image Sport)

