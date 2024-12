La Juventus è di scena al Via del Mare contro il Lecce per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/2025. Motta deve fare i contri con tante assenza a causa dei problemi fisici di certi giocatori. Sono ben 9 gli uomini che non saranno a disposizione.

I bianconeri sono reduci dal pareggio esterno di San Siro con il Milan e cerca di tornare alla vittoria per non far scappare il Napoli in testa alla classifica che ha battuto il Torino nella sfida delle 15.

Koopmeiners Juventus

Contro il Lecce solamente un pareggio per la Juventus

La partita vede la formazione bianconera tenere il controllo della gara per tutti i primi quarantacinque minuti ma senza creare vere e proprie occasioni da rete.

Nella ripresa la gara si vivacizza di più con gli ospiti che trovano il vantaggio grazie a un tiro di Cambiaso deviato da un difensore salentino che beffa Falcone.

La reazione del Lecce non si fa attendere ma Perin riesce a disinnescare le conclusioni degli attaccanti fino a due minuti dal termine quando Cambiaso perde palla e innesca l'azione che permette a Rebic di segnare la rete del definitivo uno a uno.

Cambiaso Juventus

Tra i migliori in casa Juventus Perin e Cambiaso male invece Koopmeiners e Danilo

Un altro deludente pareggio per la Juventus che in classifica guadagna solamente 1 unto sulla Lazio sconfitta a Parma per 3 a 1.

Tra i migliori in campo sa segnalare senza ombra di dubbio Perin, Locatelli e Cambiaso mentre le note negative riguardano Conceicao, Danilo e Koopmeiners, l'olandese ancora fuori dal gioco e mai pericoloso in fase offensiva.

La prossima partita vedrà la squarta bianconera impegnata con il Bologna a Torino e serve cambiare marcia al più presto o la situazione si complicherà ulteriormente.

