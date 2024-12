Esonero Fonseca: spunta una clausola inaspettata sul suo contratto

Nel post partita di ieri sera tra Milan e Roma l'argomento più trattato è stato l'esonero dell'allenatore del Milan Fonseca. Già durante il match le varie testate nazionali avevano dato la notizia di un accordo tra la società rossonera e l'allenatore ex Porto Segio Coincecao. Dopo un lungo incontro nel post partita, la dirigenza rossonera ha comunicato a Fonseca che non sarà più l'allenatore del Milan.

Coincecao in arrivo

Da quanto riporta il sito di Sky sport 24, l'allenatore ex Porto dovrebbe arrivare già in mattinata. Per lui si prospetta già un inizio molto impegnativo, con la supercoppa italiana da giocare il 3 gennaio contro la Juventus in semifinale. Inoltre, l'allenatore portoghese dovrà far risalire il Milan in classifica, visto che ora si trova all'ottavo posto potenzialmente a meno 4 dal Bologna.

Sergio Conceicao (ph. depositphotos)

Una clausola particolare per Fonseca

Riguardo l'esonero di Fonseca spuntano nuovi dettagli sul suo contratto. Infatti, secondo quanto riporta il giornalista Daniele Longo, nel contratto di Fonseca c'è una clausola in cui si dice che se l'allenatore portoghese fosse stato esonerato entro i primi sei mesi, il Milan avrebbe pagato solo il primo anno di contratto dopo l'esonero. Questo dettaglio fa aumentare i dubbi nei tifosi rossoneri sul fatto che questa decisione sia arrivata proprio a pochi giorni dalla fine di questa particolare clausola