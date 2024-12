Sassuolo-Sampdoria, Accardi: "Tutti in discussione. Chiedo scusa ai tifosi"

Contrariamente a quanto si pensasse, Sottil non si presenta al termine della sfida persa in malomodo contro il Sassuolo. Al suo posto il direttore tecnico della Sampdoria Pietro Accardi, il quale ha allontanato le voci di un possibile esonero del tecnico:

Momento complicato. Mi sento di chiedere scusa ai tifosi della Smpdoriaù, soprattutto a quelli che ci hanno seguito in un giorno di festa fin qui a Reggio Emilia. Sono il primo responsabile, ci metto la faccia in un momento così delicato. C'è qualcosa che non sta funzionando e dobbiamo trovare urgentemente delle soluzioni, stiamo rendendo al di sotto delle nostre potenzialità.

Sottil Udinese

Posizione in bilico di Sottil

Siamo tutti in discussione, me compreso. Non possiamo andare avanti così, mi sentirò con il presidente e parleremo. Sappiamo che dobbiamo dare di più ma se in campo continuiamo ad essere discontinui, alternando approccio giusto e sbagliato. Crolliamo alle prime difficoltà pertanto è evidente che dobbiamo trovare una soluzione. L'unica cosa che mi sento di dire è che ci stiamo impegnando, analizzando tutte le situazioni. E' evidente che i presupposti dopo il mercato erano altri, a detta degli addetti ai lavori e non avremmo dovuto fare un campionato top eppure non è così".

Difficoltà evidenti

I tifosi non sono contenti e hanno pienamente ragione. Il popolo blucerchiato merita di più, anche oggi ha dimostrato di essere di un'altra categoria. Ci sono difficoltà evidenti, sebbene in rosa ci siano calciatori abituati a questa categoria. Essendo la Sampdoria, tutti danno il 120% contro di noi e quello che stiamo facendo non basta. Non dobbiamo pensare che questa stagione sia compromessa. Fatti e non parole. ".

LEGGI ANCHE: Sassuolo-Sampdoria 5-1, le pagelle: super Berardi, Thorstvedt onnipresente