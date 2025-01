Arrivati al giro di boa in Serie A c'è bisogno di tirare le somme per tutte le squadre del nostro campionato, e ce ne sono alcune che non hanno sicuramente rispettato le aspettative dell'estate.

Fra questi club figurano senza ombra di dubbio Roma e Juventus, che per motivi diversi si ritrovano a non essere soddisfatti del loro girone di andata. A riguardo ha parlato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Le sue parole:

La scelta della Roma per la panchina del prossimo anno

Io spero Allegri, lui non me lo ha detto e non ho osato chiederglielo. Il mio pensiero è che la Roma debba alzare il livello ancora, non deve fare esperimenti che al momento non funzionano. I Friedkin vogliono investire pesantemente, non hanno alcuna intenzione di mollare, hanno progetti di espansione nello sport

Dan e Ryan Friedkin

I problemi della Juventus di Motta

Quando dici che non hai l'ossessione della vittoria, non hai capito che sei alla Juve. La Juve ha cacciato Sarri dopo uno Scudetto e dopo due coppe Pirlo. Ci sono tante cose da correggere e qualcosa deve cambiare anche lui. E' arrivato con una narrazione sbagliata, ha fatto una cosa strepitosa a Bologna ma era il primo anno che faceva bene e non devi farlo passare subito come un genio, devi proteggerlo

Il rischio esonero per la panchina bianconera

Alla Juve rischiano sempre tutti, può rischiare magari non quest'anno. Ora ha un gennaio terribile. Se perde il derby sono dolori

Thiago Motta

