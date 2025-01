La notizia che più ha scosso il mercato del Napoli nelle ultime ore è quella riguardo l'interesse del PSG per Kvaratskhelia. La squadra francese aveva già bussato alle porte di De Laurentiis durante la scorsa estate, e l'entourage del calciatore aveva fatto capire di voler partire, nonostante già si parlasse di rinnovo. L'ultima offerta degli azzurri, per quanto riguarda il prolungamento contrattuale, è di 6 milioni inclusi bonus, e sembra essere stata messa in archivio dagli agenti del giocatore, che sono allettati dalla cifra parecchio superiore che la squadra parigina sarebbe disposta dare, ovvero 10 milioni.

De Laurentiis

Il Napoli saluta Kvaratskhelia? Le parole di Ciro Venerato

In merito alla questione si è espresso il giornalista Ciro Venerato, che durante Rai News 24 ha rivelato che il Napoli sta seriamente valutando la possibilità di perdere il georgiano già a gennaio.

Giornata convulsa con tanti rumors, ma emerge nel pomeriggio una mezza verità: dalle segrete stanze arriva la conferma della chiamata diretta del PSG al Napoli, una richiesta di informazioni e di valutazioni su Kvara per gennaio. Ci risulta non ci sia stata dal Napoli una chiusura, ma anche un’apertura ufficiale. Sono ore di valutazioni anche per Conte ed il suo entourage. Il Napoli farebbe l’affare solo con soldi cash e senza contropartite. Skriniar buon giocatore, ma c’è già Danilo prenotato.

Kvaratskhelia Napoli

Chi potrebbe sostituire Kvara

L'esperto di calciomercato di Rai Sport ha poi accennato anche al possibile sostituto del georgiano

Per sostituire Kvara invece più Zhegrova che Chiesa visto anche rendimento e cifre, ma nulla è ancora deciso ed il PSG deve prima confermare ufficialmente la richiesta. E’ tutto aperto, ma l’interesse del Psg è confermato. Da parte dell’entourage invece c’è la volontà di andare a Parigi come già chiesto in estate ritenendo il discorso rinnovo chiuso, congelato da oltre un mese. I 6mln bonus inclusi offerti da ADL sono stati ritenuti insufficienti a fronte dell’offerta del Psg da oltre 10 milioni

Il Napoli considererebbe offerte a partire da 80 milioni, ma non è da escludere che si accontenti anche di qualcosa in meno, memore della situazione anomala vissuta con Osimhen.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, in arrivo Billing del Bornemouth