Continua il calciomercato del Napoli di Antonio Conte; dopo l'ufficialità di Luis Hasa dal Lecce e le visite mediche di venerdì mattina fissate per Folorunsho alla Fiorentina, la società partenopea è pronta a sferrare un altro colpo.

Napoli, in arrivo un giocatore del Bournemouth

Totalmente a sorpresa, secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio, è in arrivo dalla Premier League e dal Bournemouth il centrocampista danese classe 1996 Phillip Billing.

Colmata dunque la lacuna dell'ex centrocampista scaligero Michael Folorunsho, ormai prossimo sposo della Fiorentina di Palladino. Allo stesso tempo si chiude la possibile pista Casadei, che quasi sicuramente non andrà al Napoli.

Philip Billing (ph. Depositphotos)

Le cifre dell'affare per Phillip Billing

Billing dovrebbe trasferirsi all'ombra del Vesuvio per una cifra che si aggira intorno ai 9 e 10 milioni di euro, con una formula che pare essere quella del prestito con diritto di riscatto.

E' un affare che sicuramente deve essere chiuso il più presto possibile, per anticipare la concorrenza del West Ham che negli ultimi giorni si era interessato al danese. Per Billing invece, 176 minuti giocati quest'anno in sole 10 presenze in Premier League col Bournemouth.

