Rinfrancato dall'importante vittoria contro il Monopoli, il Catania si prepara ad affrontare la sfida di domani pomeriggio alle 17,30 al Massimino contro la Casertana. Durante la conferenza stampa di oggi alle 13 il mister Mimmo Toscano ha fatto il punto della situazione, partendo dai giocatori disponibili, visti alcuni rientri di non poco conto.

Corallo sta crescendo settimana dopo settimana. Il fatto di entrare in una partita così importante, con il risultato in bilico, ed essere così determinante gli ha dato tanta autostima e tanta consapevolezza del fatto che continuando su questa strada può dare il suo contributo al Catania. Davanti siamo ancora in forte emergenza. De Paoli ha fatto bene finché è rimasto in campo a Monopoli e ci sarà questo ballottaggio fino a domani tra De Paoli e e Corallo. Noi la settimana che siamo andati in ritiro a Cosenza ci siamo detti delle cose forti e importanti sul nostro cambiamento, sul qualcosa di diverso che volevamo fare. Per me la partita di domani è forse la partita più importante del campionato. Qualcuno di voi ha scritto che magari la partita col Monopoli poteva essere lo spartiacque, no per me questa è perché deve consolidare, certificare il nostro cambiamento. Domani sarà la partita più importante per certificare questo cambiamento. Rientreranno Frisenna, Quaini oltre a Farroni dall'infortunio. Stoppa e Dalmonte ne avranno ancora più degli altri per le problematiche che hanno avuto. Di Gennaro la settimana prossima inizierà i test con la squadra quindi sarà inserito nel nel gruppo. Lunetta la stessa cosa perché vogliamo essere certi del suo recupero. Montalto prossima settimana anche lui inizierà i primi test con il gruppo. Per Sturaro ci vorrà un po' di tempo in più.

Sturaro? Coordinati con il ragazzo, sapendo i suoi tempi di recupero, abbiamo deciso di non inserirlo in lista in questo momento. Nessun altro è fuori lista al momento. Il mercato è chiuso e siamo questi alla fine della stagione. Sarò più tranquillo quando avrò tutti gli indisponibili a disposizione. Ripeto, siamo ancora in un momento di emergenza importante, ci vorranno un paio di settimane per essere tutti al completo, da lì potrò essere più sereno e tranquillo affinché il gruppo possa esprimere il massimo del suo potenziale. Per me la partita più importante del campionato, dove devi certificare che le cose sono cambiate, che stiamo facendo qualcosa di diverso e vogliamo fare qualcosa di diverso rispetto al girone d'andata. Siamo questi, questo è il gruppo che rimarrà fino alla fine, abbiamo inserito dei calciatori che ci potranno dare una mano per caratteristiche, numericamente, per freschezza, per motivazioni, per tante cose e domani deve essere la conferma di questo perché io ho detto ai ragazzi che dovete avere l'obbligo di dare il 120% perché magari il 100%non basta: dando questo le probabilità di vincere aumentano. Quando giochiamo le partite su campi in erba le ultime due sedute di allenamento le facciamo su questo tipo di terreno, che sia il Cibalino o altro. Quando invece giochiamo in campi sintetici, sfruttiamo tutta la settimana il campo sintetico, quindi Misterbianco. Una scelta che dipende dalle partite, poi nel momento in cui ci renderemo conto che il Cibalino è in una condizione che ci può permettere di fare tutta la settimana lì, se giocheremo su campi in erba lo faremo anche qua. Io credo tanto nei cambiamenti, nella costruzione, nella strutturazione di un contesto. Già il fatto di Misterbianco è una cosa importante, dove hai un campo che se piove o no è a prescindere in buone condizioni e ti fa allenare al massimo, dove le distanze sono quelle più o meno del campo dove devi andare a giocare, dove la qualità del gioco e dell'allenamento è diverso rispetto a un'altra situazione. Quindi è già stato un cambiamento importante. Dentro il nostro staff e dentro la nostra squadra abbiamo cercato di fare altri cambiamenti. E già si è visto il modo di approcciare le partite, il modo di lavorare della squadra, di esaltare il singolo attraverso il lavoro di squadra. Questi sono i cambiamenti e man mano cercheremo di cambiare altre cose che noi riteniamo possano dare dei vantaggi. Domani deve essere la consacrazione della nostra crescita.