L'Inter vuole soffiarlo al Napoli: Inzaghi tenta lo sgarbo a Conte

L'Inter continua a guardare avanti, con l'obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva per il futuro. Mentre il Napoli guida ancora la classifica, i nerazzurri pianificano mosse importanti, sia in campo che sul mercato. Uno dei nomi più caldi è quello di Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna, già seguito in passato dai milanesi.

L'Inter sfida il Napoli

Il Napoli di Antonio Conte è sulle tracce del giocatore da tempo e sta valutando di presentare un’offerta concreta per rinforzare le corsie offensive. Tuttavia, l’inserimento dell’Inter complica i piani degli azzurri. La squadra di Simone Inzaghi è pronta a salutare Arnautovic e Correa e necessita di nuove soluzioni offensive. Ndoye, grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare sia da esterno che da seconda punta, rappresenterebbe il profilo ideale per allungare le rotazioni e dare maggiore imprevedibilità all'attacco.

La richiesta del Bologna

L’aspetto economico gioca un ruolo chiave nella trattativa. Ndoye percepisce attualmente uno stipendio di 800mila euro a stagione, una cifra ampiamente alla portata dell’Inter. La richiesta del Bologna si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe abbassare il costo inserendo una o più contropartite tecniche gradite ai rossoblù.

Dan Ndoye esulta dopo la rete al Torino (ph. Image Sport)

L’operazione, se andasse in porto, rappresenterebbe un duro colpo per Conte, che vedrebbe sfumare un obiettivo considerato strategico per il suo Napoli. Intanto, l’Inter si muove con determinazione per anticipare la concorrenza e regalare a Inzaghi un rinforzo di spessore per la prossima stagione.

Gli altri nomi nel mirino dell'Inter

Inter che con il Bologna sta discutendo anche di altri due nomi. Uno è Beukema, centrale che potrebbe andare a prendere il posto di uno tra Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza di contratto e solo uno rinnoverà il contratto. L'altro giocatore che piace è Santiago Castro, altro possibile rinforzo per il reparto avanzato.