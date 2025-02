Si avvicina il big match del weekend tra Juve e Inter. Il derby d'Italia non è mai una sfida scontata, a scendere in campo non sono solo i calciatori, ma anche le tifoserie, i ricordi e le aspirazioni di due società con obiettivi diversi.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha condiviso il suo parere sulla sfida attraverso un video sul proprio canale YouTube.

Pedullà e il “bisogno” di soldi della Juve

Pedullà ha cominciato la sua disamina con la Juventus: “Conta più passare il turno in Champions o onorare il derby d'Italia per la Juve? Se il club dovesse scegliere, sceglierebbe gli 11 milioni. Dovete tenere conto dei bilanci e le macerie che si sono trovati, è troppo importante per loro guadagnare questi 11 milioni con il passaggio agli ottavi. La società oggi sceglierebbe la Champions League a costo di sacrificare il derby”.

Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, John Elkann e Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)

L'Inter rincorre il Napoli

Successivamente si è soffermato sullo stato dei nerazzurri: “L'Inter non ha questi problemi e una grande opportunità per il sorpasso sul Napoli. Thuram parte dalla panchina, ma Taremi non è paragonabile. La squadra di Inaghi è superiore, però la Juve con gli 11 giusti può fare male, si gioca tutto nei primi 30 metri perchè la difesa è un po' improvvisata. Se l'Inter pareggiasse andrebbe a Napoli sotto (se il Napoli vince col Como), non è una partita normale perchè può arrivare allo scontro diretto avvantaggiata”.