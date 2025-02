Un Catania che nella giornata in cui in pochi se lo aspettavano centra una splendida vittoria contro la capolista Monopoli al termine di una partita nella quale hanno sbloccato il risultato a freddo con il neoacquisto De Paoli tenendo botta per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno preso in mano il pallino del gioco e hanno raggiunto il pari con Grandolfo, ma l'ingresso di Corallo al posto di De Paoli ha cambiato l'inerzia del match e la capoccia di Ierardi ha portato tre punti importantissimi lontano dalle mura amiche dopo oltre un mese di digiuno di vittorie in trasferta per gli uomini di Mimmo Toscano.

Lo stesso tecnico rossazzurro ai microfoni di Telecolor ha parlato del match cominciando però dall'espulsione che lo ha visto protagonista assieme a quella di De Risio per il Monopoli.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

Se si vuole un risultato lo si ottiene

L'ammonizione ci stava, ma l'espulsione non so perché sia avvenuta. Sul tiro di Jimenez ho chiesto l'espulsione per De Risio, ma non sono stato irriguardoso e offensivo con la terna arbitrale. La cosa più importante è aver fatto una grande vittoria e una grande prestazione. Io l'ho detto sempre ai ragazzi che lavorano e danno l'anima, poi a volte di combattono degli errori, ma fa parte di un percorso, di una crescita, di una costruzione. Devi passare da certi momenti per capire dove migliorare e crescere. Questa partita deve dare il senso del lavoro, dell'essere uniti, il senso di appartenenza. Bisogna insistere su come abbiamo preparato la partita e su come abbiamo lavorato. Se vuoi un risultato lo ottieni. Ierardi doveva capire certe cose, cosa serve alla squadra, le sue qualità per la squadra. Se capisce certe cose diventa un giocatore importante per il Catania, altrimenti è in discussione. Abbiamo sofferto quei 20 minuti, ma senza che il Monopoli creasse pericoli clamorosi. Ci può stare con la prima in classifica di soffrire i primi venti minuti, ma poi la personalità, la forza fisica e mentale che ha espresso la squadra negli ultimi venti minuti è di grande livello. Così abbiamo vinto la partita, non potevamo accontentarci del pareggio, che poteva anche stare bene. Ho detto ai ragazzi di continuare e di pressare alti. Corallo è entrato e ha dato grande qualità, dinamicità, forza, peccato che non ha fatto gol perché lo meritava. Sono contento per lui e deve continuare a lavorare con umiltà per dare un grande contributo.

Anastasio doveva battere il corner del gol di Ierardi

Ho dato ordine ad Anastasio di battere il corner da cui è nato il gol di Ierardi, perché lui deve battere le palle inattive. Lui e Jimenez li scegliamo sempre per batterle, è stata una coincidenza che ha portato al gol di Ierardi, che se ci crede per la struttura che ha, per la fisicità che ha potrebbe essere pericoloso sempre. Mi porto tante cose di oggi, una squadra con un grande cuore, con una grande anima per 95 minuti, non si è accontentata del pareggio, ha continuato a spingere, consapevole della propria forza e ha portato a casa una vittoria meritata contro la prima in classifica e con una grande prova. In certe partite ed errori ci devi passare, fanno parte del tuo percorso e della tua crescita. Abbiamo fatto nostri gli errori e le cose e ho detto ai ragazzi che da martedì li voglio ancora avvelenati. De Paoli ha avuto dei crampi perché non ne aveva più.

