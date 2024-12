Prima di chiudere l'anno calcistico 2024 ed entrare a pieno nei meccanismi del mercato di gennaio, l'ex allenatore di Juventus e Milan Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo la situazione delle squadre di Serie A a riguardo.

In particolare l'ex tecnico italiano si è soffermato sulla situazione della Juventus, che si trova leggermente attardata in classifica ed è pronta ad intervenire sul mercato. Di seguito le sue parole:

Danilo? Un giocatore di grande esperienza e che ha fatto sempre molto bene. Io l'avrei tenuto però ci sono delle decisioni da parte di Motta come anche quella su Chiesa... Decisioni forti, per cui Danilo non va bene e serve un difensore con altre caratteristiche: un marcatore, veloce e anche forte di testa