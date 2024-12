Un periodo difficile quello che sta vivendo attualmente il Catania. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per via della manita rifilata dal Trapani è arrivato infatti lo scorso sabato al Massimino soltanto un pari contro l'abbordabile Cavese. Questo lo sa il tecnico Mimmo Toscano, che questa mattina ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani pomeriggio in trasferta contro il fanalino di coda Taranto.

Un campo che ricorda la promozione in Serie B del 2002, ma in quel caso il match finì in parità con uno 0-0 che bastò per accedere in cadetteria. Il segno 2 allo Iacovone non perviene invece da ben 28 anni. Per sfatare questo piccolo tabù e per invertire la tendenza il mister rossazzurro sa cosa si deve fare.

Domenico Toscano (ph. Giuliano Spina)

Mettere subito la partita sulla strada giusta

Guglielmotti non lo recuperiamo perché ha avuto un problema muscolare in un'altra zona, Luperini probabilmente non sarà disponibile perché sta ancora risolvendo un problema. Domani bisogna fare una grande prestazione e un grande risultato, è il momento di tornare a fare risultati importanti fuori casa. Ci vorrà il miglior Catania. Nelle ultime giornate, specie contro Trapani, Avellino ed in parte Cavese, la squadra è stata aggressiva e incisiva, mentre su altre fasi stiamo lavorando, specie sotto porta. Dobbiamo trasferire in campo quello per cui abbiamo lavorato in settimana. Gara trappola? No, non possiamo sottovalutare nessun avversario né guardare la classifica. Il Taranto ha vinto ad Avellino e Cerignola, bisognerà mettere subito la partita sulla strada giusta. Mercato? Siamo concentrati sulle tre partite che mancano da qui alla sosta, sono importanti per noi perché possono aprire altri scenari e cambiare l'andamento del nostro campionato. Sono convinto che possiamo risalire la classifica. Dobbiamo dare continuità, ognuno di noi deve dare quel qualcosa in più che contro Avellino, Messina e Cavese ci avrebbe permesso di portare a casa i tre punti. In una classifica così corta, tre punti ti fanno vedere le cose in maniera diversa.

Gega e Lunetta ci saranno

Analizzando le ultime tre gare, contro Trapani e Avellino la risposta c'è stata, contro la Cavese il secondo tempo non è stato al livello del primo, ma con quel qualcosa in più portavi la vittoria a casa e sarebbe stata meritata. Bastava poco in generale per portare a casa qualche punto in più. Gega verrà con noi anche se non è in perfette condizioni, Lunetta ci sarà. Adamonis ha avuto una forte contusione e non sarà disponibile. Non c'è stata nessuna strigliata dopo la Cavese, semmai un bel confronto per ribadire che se avessimo fatto qualcosa in più si poteva fare meglio in classifica. Dopo queste tre partite si faranno le valutazioni sul mercato, magari chi sta dando di meno in queste gare mostrerà il proprio valore. Qualcuno vede tutto nero in questo momento, io non vedo tutto nero. La squadra sta facendo buone prestazioni, sta dando abbastanza ma non quello che serve per portare a casa vittorie come quelle con Messina e Cavese. Le parole di Antonini? Devo concentrarmi sulla partita di Taranto. A me piace parlare poco, facciamo parlare gli altri.

