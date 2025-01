La Fiorentina non sta attraversando un ottimo momento di forma dopo il grandissimo inizio di campionato; difatti, la squadra di Palladino è reduce dalla cocente sconfitta contro il Napoli per 0-3.

Per risollevare gli animi dei viola, proprio dalla squadra partenopea sembra essere ormai confermato l'arrivo di un centrocampista che ha anche vestito la maglia dell'Italia negli ultimi europei.

Fiorentina, in arrivo Folorunsho dal Napoli

Come riporta il giornalista sportivo italiano Gianluca di Marzio, è ormai cosa fatta l'accordo fra Napoli e Fiorentina per Michael Folorunsho per quanto riguarda il calciomercato di gennaio.

L'ex Verona è reduce da una ottima stagione con gli scaligeri, ma nella prima parte di campionato ha trovato davvero poco spazio con Antonio Conte in panchina; l'esperienza toscana potrebbe aumentare il suo minutaggio nel nostro campionato.

Folorunsho Verona

Le cifre dell'affare Folorunsho

Sempre come riporta il giornalista di Sky, dovrebbe trattarsi di un prestito oneroso fissato ad 8 milioni, con le visite mediche già fissate per il giocatore per venerdì mattina.

Folorunsho troverebbe un allenatore dinamico come Palladino e si inserirebbe in uno schema di gioco come quello della Fiorentina dove l'apporto di un centrocampista più fisico è sicuramente mancato sino ad ora.

Raffaele Palladino (ph. Image Sport)

LEGGI ANCHE: Calciomercato Fiorentina: clamoroso arrivo in viola di un ex big del Napoli? E a centrocampo...