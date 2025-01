Calciomercato Fiorentina: clamoroso arrivo in viola di un ex big del Napoli? E a centrocampo...

La Fiorentina sembra davvero poter riportare in Italia un big ex Napoli. Quella che sembrava essere una suggestione di calciomercato qualche giorno fa, ora sembra essere una trattativa ben avviata. Potrebbe tornare in Italia e alla Fiorentina di conseguenza Lorenzo Insigne.

Insigne in viola?

Come riporta il sito internet ilmilanista.it Lorenzo Insigne potrebbe tornare nel campionato italiano. La Fiorentina lo inserirebbe nella sua rosa, con l'avallo del mister Raffaele Palladino. Insigne dal 2010 al 2022 ha giocato nel Napoli, prima di abbandonare la Serie A per andare al Toronto. Adesso potrebbe fare il percorso inverso. In Canada Lorenzo Insigne ha siglato 18 goal in 63 partite senza conquistare nessun trofeo. Col Napoli invece vanta due Coppa Italia e una Supercoppa italiana oltre al campionato di Serie B col Pescara e naturalmente l’Europeo con la Nazionale. Attualmente risulta fuori rosa in Canada. In Italia oltre alla Fiorentina c'è il Monza su di lui.

Folorunsho Verona

Folorunsho a un passo dalla Fiorentina

Michael Folorunsho è ad un passo dalla Fiorentina in questo calciomercato invernale. Manca solo il via libera di Antonio Conte per vedere il centrocampista con la maglia viola. Folorunsho è finito ai margini totali delle rotazioni del Napoli e non sta trovando lo spazio cercato. Alla Fiorentina andrebbe a rinforzare un centrocampo che dopo l'assenza forzata di Bove ha bisogno di un suo sostituto. Se Folorunsho tornasse ai fasti di Verona potrebbe essere davvere un nuovo acquisto di livello.