Il Milan si gode la vittoria della Supercoppa contro l'Inter. Gli juventini possono leccarsi le ferite con la consolazione di aver mantenuto il primato di Supercoppe vinte (9), proprio davanti alle due milanesi (8). Nonostante la situazione in casa bianconera sia decisamente più cupa e preoccupante di quella dei neroazzurri, alcuni tifosi della Vecchia Signora non hanno perso occasione per schernire gli interisti. Su tutti, non è mancata la frecciata di Francesco Oppini, opinionista di fede bianconera e figlio di Alba Parietti.

Juventus: la vittoria del Milan è un allarme

Nel mondo Juventus si “sorride” alla vittoria del Milan contro la più odiata Inter, ma la realtà potrebbe presentare un conto non piacevole. Questo trionfo potrebbe svoltare la stagione dei rossoneri, dando loro fiducia e entusiasmo per il prosieguo. Ma un eventuale risalita in campionato del Diavolo, potrebbe rappresentare un ostacolo per la Juve in ottica qualificazione Champions League. Dando quasi per assodate le prime tre, la lotta al quarto posto rischia di farsi ancora più accanita. Anche perché, Lazio e Fiorentina non intendono cedere il passo, nonostante un periodo di flessione.

Oppini attacca l'Inter: il tweet criptico

Francesco Oppini, opinionista televisivo e grande tifoso della Juventus, non ha perso occasione per attaccare l'Inter dopo la sconfitta in finale contro il Milan. Ecco il tweet tagliente:

Ricordatevi che Simone Padoin da solo ha vinto più di tutto quello che ha vinto l’Inter negli ultimi 5 anni, così, tanto per dire. Saluti e baci. #volevanovinceretutto #amala

