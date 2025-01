Il mercato di Gennaio per i club italiani viene svolto quasi sempre cercando delle occasioni. Dopo aver concluso le trattative più onerose in estate per costruire la rosa, le squadre di Serie A non hanno molte possibilità economiche per fare una sessione di mercato invernale troppo dispendiosa.

Tra le plausibili occasioni c'è Marcus Rashford, l'attaccante inglese è finito nel mirino di tre top club d'Italia poiché il suo rapporto con lo United è deteriorato e adesso può aprire ad una nuova esperienza.

Milan, Juve e Napoli su Rashford

In Serie A ci sono tre squadre che si sono interessate al profilo di Marcus Rashford: la Juventus, che ha bisogno di un vice Vlahovic; il Milan, che cerca un nuovo attaccante per sistemare la questione gol; e il Napoli, che vorrebbe avere nuove soluzioni vista la scarsa efficienza di Lukaku.

Tra questi però, il club che ha realmente avviato un tentativo per acquistare l'inglese è il Milan. I rossoneri, secondo Gianluca di Marzio , competono con il Borussia Dortmund per provare a strappare dallo United l'attaccante.

Il Milan non è intenzionato ad acquistare direttamente il cartellino di Rashford, viste le scorse stagioni in cui non ha offerto prestazioni di alto livello. La proposta dei rossoneri è di un prestito con diritto di riscatto, così da valutare l'acquisto in base all'impatto che avrebbe Rashford con il Milan e la Serie A, ma bisogna attendere la risposta del Manchester United.

Rashford, il like che infiamma la tifoseria del Milan

Sui social c'è un possibile indizio di mercato riguardo la trattativa tra Milan e Manchester United per Rashford. Il giocatore inglese ha lasciato un like al post di Tammy Abraham dopo la vittoria della Supercoppa. Un mi piace che dice tanto e poco allo stesso tempo, visto che i due sono compagni di nazionale, ma potrebbe anche nascondere la sua approvazione a vestire la maglia del Milan.

Like Marcus Rashford