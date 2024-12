Una vittoria importantissima per il Catania, che strapazza il Sorrento nella ripresa e prende tre punti che danno un bel regalo di Natale ai tifosi. Decisivo Roberto Inglese. Vediamo le pagelle di Catania-Sorrento.

Le pagelle del Catania: Inglese letale, Stoppa in crescita

Butano 7: ottima prova per il baby rossazzurro, bravo a respingere un calcio d'angolo e a neutralizzare gli attacchi degli ospiti

Castellini 6,5: parte un po' impacciato, ma con il passare dei minuti torna a fare tutto quello che ha sempre saputo fare. Dal 90' 3' Forti s.v.

Quaini 6,5: sporca nei tiri, ma nella fase di contenimento si fa trovare sempre pronto

Gega 6,5: meno lucido rispetto alla partita con il Trapani, ma mostra comunque una grande tenacia nel recuperare palloni

Carpani 6: parte lento, ma sul finale del primo tempo prova a spingere verso l’area. Dal 45’ Raimo 6,5: bravo con il passare dei minuti a controllare gli avanti ospiti e a lanciare i compagni

De Rose 6,5: bravissimo a recuperare palloni, consuma metri durante il match anche se ogni tanto commette qualche leggerezza

Sturaro 6: tenta di macinare metri fino a quando il dolore lo ferma. Dal 41’ D’Andrea 6,5: parte in sordina, ma si mostra decisivo per saltare l'uomo e appoggiare palloni

Anastasio 6: prova a orchestrare l’azione e prova risalire la china dopo un periodo non brillante, ma commette qualche errore di troppo. Dal 56’ Lunetta 7: dà una grande spinta alla manovra e il merito dei gol è anche suo

Jiménez 6,5: commette qualche errore di tanto in tanto, ma mette in mostra una grande dedizione per spingere l'azione

Stoppa 7,5: parte sornione anche lui, ma con il passare dei minuti diventa decisivo per gli assist e inganna i difensori in occasione del suo gol. Dal 90' 2' Allegra s.v.

Inglese 8: senza dubbio lui l'uomo partita. Fa a sportellate nel primo tempo e nella ripresa segna una tripletta da rapace d'area che lo porta in doppia cifra

Toscano 7,5: bravo a tenere unita la squadra e a gestire i cambi, anche per fare giocare i babies Allegra e Forti