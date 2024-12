Il Milan non sta certamente vivendo un periodo particolarmente roseo. La squadra fa fatica a trovare costanza di rendimento e risultati e l'ambiente è teso per via dei rapporti non idilliaci che l'allenatore Fonseca ha con alcuni dei suoi calciatori. Si creano quindi voci che si diffondono rapidamente sui social, e ciò non fa altro che distrarre ulteriormente l'intera squadra, che è ben lontana dalla lotta scudetto, che almeno inizialmente era uno degli obiettivi stagionali, e attualmente neanche in zona Champions.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Il periodo di forma del Milan

Delle ultime cinque gare di campionato i rossoneri ne hanno vinte solamente 2, trovando poi 2 pareggi e 1 sconfitta. Momentaneamente i diavoli occupano la settima posizione in classifica con appena 22 punti, alle spalle del Bologna che ha battuto la Fiorentina e che si è quindi portato a quota 25 punti, a -3 dalla Juventus. Il Milan sarà impegnato stasera al San Siro contro il Genoa attualmente quattordicesimo.

La gara sarà importante per portarsi a pari punti proprio col Bologna di Italiano in caso di vittoria. Se dovesse arri are una sconfitta la situazione sarebbe parecchio delicata, in quanto Udinese ed Empoli, che hanno già entrambe giocato e perso la propria partita, sono solo a -2 e -3. Fonseca e i suoi ragazzi dovranno quindi essere bravi ad evitare di complicare ulteriormente la situazione anche e soprattutto dal punto di vista mentale.

Milan, buone notizie dal fronte rinnovi

In questa situazione c'è anche qualcosa di buono, e si tratta del rinnovo di Pulisic, uno dei protagonisti della scorsa stagione, e uno dei giocatori più importanti della rosa. Il prolungamento del contratto dell'americano sembra infatti in via di definizione. Con il nuovo contratto l'ex Chealsie sarà rossonero fino al 2028, ma il Milan avrà un'opzione per allungare ulteriormente i rapporti fino al 2029.

Pulisic diventerà uno dei giocatori più pagati della squadra, con cifre che si attestano fra i 4 e i 5 milioni all'anno. La notizia è stata resa nota dal giornalista Matteo Moretto di Relevo.

Pulisic Milan

