Cinque minuti di fuoco del Milan decidono la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. I rossoneri ribaltano la Juventus e si regalano la finale contro i cugini. Decisivi il rigore di Pulisic e l'autogol di Gatti. Bene Yildiz, Theo Hernandez a corrente alternata. Le pagelle del match.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio: 6. Incolpevole in occasione dei due gol rossoneri. Per poco non para il rigore di Pulisic

Savona:6. Tiene bene botta nel duello con Theo Hernandez, prova sufficiente

Gatti: 5.5. Buona prova per larghi tratti del match, sfortunato in occasione del cross di Musah finito in porta

Kalulu: 6. Prova sufficiente da parte sua, cala col passare dei minuti ma regge comunque l'urto.

McKennie:5.5. Impreciso e in panne. Quando si alzano un minimo i giri annaspa. Dal 85' Weah: sv.

Locatelli:5. Prima parte in scia con il resto della stagione. Ordinato, preciso e leader. Commette un'ingenuità colossale che da il là alla rimonta rossonera. Dal 85' Fagioli: sv.

Thuram:6.Meno straripante dell'ultima uscita, ma comunque ordinato. Esce per inserire più qualità negli ultimi metri. Dal 78' Douglas Luiz: sv.

Mbangula: 7. Tra i migliori della Juventus, primo tempo eccezionale con la ciliegina dell'assist per Yildiz. Esce perché stava un po' perdendo la posizione. Dal 65' Cambiaso: 5.5. Ingresso non eccezionale, fa fatica sul piano fisico

Koopmeiners:5. E' certamente un giocatore utile, corse, movimenti giusti e letture ma gli si chiede qualche giocata in più negli ultimi metri. I bianconeri ne hanno disperato bisogno

Yildiz:7. Il migliore dei suoi. Al di là del gol, sempre lucido e pericoloso. Impegna la difesa rossonera in più di una circostanza.

Vlahovic: 5. Non la sua serata migliore, si vede poco e sbaglia un gol non da lui. Quando esce però la Juve fatica a tenere il pallone. Dal 65' Nico Gonzalez: 5. Abulico, fuori posizione. Viene ingabbiato dalla coppia centrale rossonera.

Koopmeiners Juventus

Le pagelle del Milan

Maignan: 6. Esente da colpe sul gol di Yildiz, il tiro era troppo forte. Risponde presente quando viene chiamato in causa

Emerson Royal: 5.5. Fatica moltissimo nel primo tempo contro Mbangula, meglio nella ripresa ma comunque non sufficiente. Dal 81' Gabbia: sv.

Thiaw: 6. Scivola sul gol di Yildiz, per il resto conduce un ottima prova contro Vlahovic.

Tomori: 6.5. Ottima prova da parte del centrale inglese. Attento e aggressivo. Perché non giocava?

Theo Hernandez: 5. Il Milan vince ma il laterale francese è la nota dolente. Sbaglia la chiusura su Yildiz sul gol, sbaglia un gol praticamente fatto. Meglio negli ultimi 15 minuti.

Fofana: 6.5. Solita diga in mezzo al campo, quando c'è si vede e si sente. Fondamentale

Bennacer: 5.5. Rientra da titolare, normale non avesse la condizione al massimo. Dal 54' Musah: 7. Il suo ingresso è decisivo ai fini del risultato, aiuta in fase difensiva e propizia il fortunoso autogol di Gatti

Jimenez: 5.5. Non è a lui che bisogna chiedere la giocata negli ultimi metri, dà una mano in fase difensiva si vede a tratti in quella offensiva. Dal 60' Abraham: 6.5. Impatto decisivo, entra col piglio giusto e conduce bene diversi contropiedi

Reijnders: 6. Meno scintillante del solito ma comunque utile in fase di sviluppo della manovra

Pulisic: 6.5. Non nella sua versione migliore, ma comunque decisivo siglando un rigore pesantissimo

Morata: 6. Solito lavoro di raccordo tra i reparti, sfiora il gol dopo una giocata personale. Dal 81 Terracciano: sv.

Alvaro Morata esulta dopo il gol al Real (ph. Image Sport)

