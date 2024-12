In un periodo contraddistinto da presunte tensioni all'interno dello spogliatoio rossonero, da incertezze tattiche e attitudinali tra una partita e l'altra e da quel generale senso di discontinuità nel corso della prima metà di questa stagione, per Paulo Fonseca è necessario trovare quella stabilità che è mancata nei suoi primi mesi da allenatore del Milan.



Quella stabilità che è venuta meno soprattutto sulla fascia sinistra, ovvero da quando Theo Hernandez è crollato drasticamente di rendimento su entrambe le fasi e come atteggiamento in campo, rappresentando spesso e volentieri un malus per il Diavolo.



Che il francese fatichi ormai a rendere come uno dei migliori terzini sinistri al mondo è un dato di fatto da due stagioni a questa parte e al giorno d'oggi il Milan ha bisogno di ritrovare quella certezza ormai andata in frantumi sulla fascia sinistra.



Sembrerebbe averla trovata “in casa”, potendo contare su un'alternativa apparentemente valida tra i prodotti del proprio vivaio e attualmente militante nel Milan Futuro in Serie C.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Jimenez ha stupito tutti contro il Genoa: è stata una delle poche note liete per Fonseca

Chiunque abbia avuto modo di seguire saltuariamente il Milan Futuro in Serie C sa bene come la seconda squadra rossonera, complice anche l'inesperienza di un gruppo esordiente nella terza serie italiana, sia entrata in una fase delicatissima, con una classifica tutt'altro che felice che rischia di condannarli alla quarta categoria nel caso in cui non dovesse migliorare.



Ad aver rappresentato una delle poche certezze di questa squadra vi è senz'altro Alex Jimenez, che nel corso di questa stagione ha mostrato alcune qualità interessanti soprattutto in fase di spinta, distinguendosi con i suoi 2 gol da esterno di centrocampo.



Nel corso del deludente pareggio di San Siro contro il Genoa di Patrick Vieira, Alex Jimenez si è distinto con un'ottima prova, offrendo uno dei pochissimi spunti positivi per Paulo Fonseca al termine di una partita completamente da dimenticare.



E nel mentre, lo stesso tecnico rossonero potrebbe anche tenere in considerazione l'idea di promuovere il classe 2005 in prima squadra, in modo tale da avere valide alternative al Theo Hernandez odierno.

Alex Jimenez (ph.image Sport)

Theo Hernandez rischia seriamente di perdere il posto da titolare?

Alla luce di quanto si è visto offerto da Alex Jimenez, si potrebbe pensare che Theo Hernandez possa addirittura perdere il posto da titolare nell'11 di Paulo Fonseca. Del resto, i recenti malumori tra il francese e il portoghese sembrano suggerire una separazione di questo tipo, con conseguente relegamento del terzino sinistro in panchina.



Tale scenario risulta comunque piuttosto fantasioso, in quanto non tiene conto del fatto che al giorno d'oggi Theo Hernandez rimanga un giocatore di indiscussa caratura internazionale, nonché un giocatore che, “con la testa apposto”, ha ben pochi eguali al mondo.



Di conseguenza, al giorno d'oggi risulta più probabile immaginare che Alex Jimenez possa essere “semplicemente” promosso in prima squadra, in modo tale da consentire al Milan e a Paulo Fonseca di avere delle alternative degne di questo nome quando Theo Hernandez non rende quanto dovrebbe o quando quest'ultimo si ritrova infortunato per un periodo più o meno lungo della stagione.



Ciò che è certo è che al giorno d'oggi, con l'odierno rendimento di Theo Hernandez, risulta difficile immaginare che i rossoneri non abbiano bisogno di un vice di livello assoluto per la fascia sinistra.

Theo Hernandez Milan