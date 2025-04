Modena-Sassuolo 1-3, le pagelle: Berardi-Laurientè incantano il Braglia

Il Braglia delle grandi occasioni ospita la capolista Sassuolo che fa bottino pieno anche quest'oggi (1-3) - sugli scudi, manco a dirlo, i soliti Berardi e Laurientè. Questi le pagelle dei protagonisti:

Le pagelle del Modena

Riccardo Gagno: 6

Luca Magnino: 6

Giovanni Zaro: 5,5

Cristian Cauz: 5

Alessandro Di Pardo: 5 - 82' I. Kamatè sv

Simone Santoro: 6,5

Fabio Gerli: 5 - T. Battistella sv

Matteo Cotali: 6 - 73' R. Idrissi 5,5

Antonio Palumbo: 6

Giuseppe Caso: 6 - 81' k. Bozhanaj 5

Ettore Gliozzi: 5,5 - 73' G. Defel 5

Allenatore Paolo Mandelli: 6

Le pagelle del Sassuolo

Horatiu Moldovan 6,5: anche se poco impegnato, infonde sicurezza al reparto arretrato. Lucido nelle uscite, preciso sulle conclusioni dalla distanza di Palombo e Di Pardo. Meno su quella di Santoro, sulla quale non può nulla.

Jeremy Toljan 6: probabilmente uno dei migliori del reparto arretrato. Sempre ben posizionato e in anticipo sugli avversari. Ferma bene Caso in un paio di circostanze, confermandosi leader della difesa neroverde.

Filippo Romagna 6: gara di pregevole fattura quest'oggi, anche se la prestazione ha risentito dell'ammonizione subita dopo soli 15 minuti.

Tarik Muharemovic 6: nelle prime battute va un pò in difficolta, arretrando troppo il suo raggio d'azione ogni qualvolta i gialli attaccavano - cresce col passare dei minuti così cometa sua prestazione.

Josh Doig 6: nella prima frazione di gioco si limita ad un buon lavoro difensivo, attuando una prestazione quando può, prova a spingere sulla propria fascia di competenza.

Andrea Ghion 6: è uno dei migliori del centrocampo quest'oggi. Efficacia e quantità al servizio dei compagni, specialmente in fase di interdizione. L. Lipani 6

Daniel Boloca 6: gara da ordinaria amministrazione quest'oggi. Comincia in sordina ma poi cresce col passare dei minuti, offrendo numerose soluzione ai suoi. P. Obiang 6

Domenico Berardi 7: alterna alti e bassi, come le due conclusioni mancine terminate di poco a lato e qualche passaggio errato di troppo. Non gli manca di certo la voglia di lottare su ogni pallone, come in occasione del gol del vantaggio: bravo a crederci e a metterci lo zampino. S. Verdi sv

Domenico Berardi esulta dopo la rete al Bologna (ph. Image Sport)

Edoardo Iannoni 6: a limitare la prestazione di quest'oggi è con ogni probabilità la pressione del match. Lento, oltre all'ammonizione presa a fine primo tempo ma nonostante tutto il voto di quest'oggi è sufficiente, grazie al prezioso contributo in occasione del 3-1: suo lo slalom e l'assist vincente per Moro.

Armand Laurientè 6,5: la prima frazione di gioco impalpabile lasciava presagire una giornata storta per l'esterno francese. Nella ripresa gli basta un lampo per accende i suoi e il pubblico neroverde con una sassata di mancino dai 25 metri che non lascia scampo a Gagno. N. Pierini 6

Luca Moro 6: non riesce ad incidere nel match e a dare libero sfogo alla sua fisicità, complice la marcatura asfissiante dei gialli, almeno nella prima frazione di gioco. Fatica anche nella ripresa ma gli basta un pallone giocabile per apporre il nome sul tabellino dei marcatori. Glaciale. S. Mulattieri sv

Allenatore Fabio Grosso 6: ennesima prova di maturità dei suoi, in difficoltà nelle prime battute ma pur sempre nel match. Lo si evince dalla forza di rialzarsi subito dopo il pari subito, segno che il tecnico ha saputo imprimere le giuste motivazioni.

