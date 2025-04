Modena-Sassuolo, Grosso: "Vinta una gara complicata e ricca di insidie"

E' un Fabio Grosso soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti dopo la pesante vittoria conquistata nel derby. Se lo Spezia non dovesse vincere, per il Sassuolo sarà serie A.

"Felice per i ragazzi e i tifosi che ci hanno seguito. Sapevo che serviva una prova di livello, siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta di Palermo. Mi complimento con il Modena, è stata una partita equilibrata e ricca di insidie. Loro ci hanno messo in difficoltà. Una vittoria di squadra che ci avvicina e non poco a quello che è il nostro obiettivo. Solidità e compattezza le chiavi di lettura Continuo a sottolineare che talvolta si tende a dimenticare quello che stanno facendo i miei ragazzi. Tutti si aspettano vittorie schiaccianti ma non è affatto così, questo è un campionato complicato e la solidità del gruppo ha di fatto rappresentato il segreto di questa vittoria e della cavalcata stagionale. Tifosi Sassuolo al Braglia di Modena (ph ilpallonegonfiato.net Iannone titolare a sorpresa Sono felice della sua prestazione. Rientrava titolare dopo sei gare ed ha risposto alla grande. Sempre nel vivo del gioco e in raddoppio a centrocampo: è un ragazzo giovane ma di grande prospettiva. Ha fatto una partita tosta, solida".

