Il Catania torna subito alla vittoria in quel di Cava de' Tirreni contro la Cavese grazie al gol decisivo di Jiménez nel secondo tempo. Tanta sofferenza al termine con la traversa colpita dall'ex Cosimo Chiricò, ma alla fine tre punti che danno ossigeno ai rossazzurri, che adesso devono pensare a difendere il quinto posto nel girone C della Serie C e che spereranno che domani il Crotone non vinca contro il Foggia.

L'allenatore Domenico Toscano, ai microfoni di Telecolor, commenta la vittoria contro i campani sottolineando come si debba fare il massimo per chiudere questo campionato nel migliore dei modi.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

Vittoria importante in un campo difficile

Non avevamo mai perso schemi. Abbiamo fatto una buona gara, nel primo tempo siamo stati anche pericolosi, anche se potevamo fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo iniziato subito forti, abbia fatto gol, avuto occasioni per raddoppiare e anche sofferto. Abbiamo portato a casa una vittoria importante in un campo difficile. Oggi parlare del periodo di grossa emergenza conta poco, contano che quelli che siamo adesso e aspettando Guglielmotti per giocarci le nostre carte. Abbiamo giocato contro una squadra organizzata e di qualità. Oggi la partita l'abbiamo arpionata. Non dobbiamo guardare la classifica, ai ragazzi ho detto che devono interpretare le gare da dentro o fuori già da adesso.

Lo spirito è quello giusto

Tutti insieme lavoriamo per un unico obiettivo, ma l'idea di fare giocare Frisenna dall'inizio era perché mi aspettavo una Cavese che partiva forte. Sono entrati bene De Paoli, Dalmonte e Sturaro. Lo spirito è quello giusto e ci deve accompagnare ai playoff. Intanto giochiamo in Serie C e dobbiamo fare la squadra di Serie C con la sua qualità e le sue idee e dobbiamo trovare più soluzioni quando le squadre ti danno meno spazio. Stiamo cercando un'amichevole per il prossimo venerdì mattina e siamo in contatto con una squadra di Eccellenza o Interregionale.ù

